Typedef holoscan::type_info

Typedef Documentation

template<typename T>
using holoscan::type_info = _type_info<std::decay_t<T>>
