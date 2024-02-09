Variable holoscan::kDefaultSerializationBufferSize

NVIDIA Holoscan SDK v0.6
constexpr size_t holoscan::kDefaultSerializationBufferSize = 1 << 12
