NVIDIA Holoscan SDK v3.6.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.6.1  Function holoscan::gxf::get_gxf_receiver

Function holoscan::gxf::get_gxf_receiver

Function Documentation

nvidia::gxf::Receiver *holoscan::gxf::get_gxf_receiver(const std::shared_ptr<IOSpec> &input_spec)
Previous Function holoscan::gxf::get_full_component_name
Next Function holoscan::gxf::get_videobuffer
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Oct 3, 2025.
content here