Function PROF_DEFINE_EVENT(event_receive_impl, “receive_impl”, 0x55, 0xBB, 0xAA)
Defined in File io_context.hpp
Warning
doxygenfunction: Unable to resolve function “PROF_DEFINE_EVENT” with arguments “(event_receive_impl, “receive_impl”, 0x55, 0xBB, 0xAA)”. Could not parse arguments. Parsing eror is Invalid C++ declaration: Expected identifier in nested name. [error at 21] (event_receive_impl, “receive_impl”, 0x55, 0xBB, 0xAA) ———————^
Previous Function PROF_DEFINE_EVENT(event_receive, “receive”, 0x33, 0xDD, 0xCC)
Next Function PROF_DEFINE_EVENT(event_receive_metadata, “receive_metadata”, 0xFF, 0x99, 0x00)