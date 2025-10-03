Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Menu
Docs Hub
Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
NVIDIA Holoscan SDK v3.6.1
Submit Search
Submit Search
NVIDIA Docs Hub Homepage
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v3.6.1
Function holoscan::serialize_pose3d
Function holoscan::serialize_pose3d
Defined in
File pose_tree_ucx_common.hpp
Function Documentation
inline
void
holoscan
::
serialize_pose3d
(
const
holoscan
::
Pose3d
&
pose
,
EdgeData
&
edge_data
)
Previous
Template Function holoscan::serialize_binary_blob
Next
Function holoscan::serialize_snapshot
© Copyright 2022-2025, NVIDIA.
Last updated on Oct 3, 2025.
Close
content here