Holoscan SDK v4.1.0
Class GXFScheduler

Inheritance Relationships

Base Types

Derived Types

Class Documentation

class GXFScheduler : public holoscan::Scheduler, public holoscan::gxf::GXFComponent

Subclassed by holoscan::EventBasedScheduler, holoscan::GreedyScheduler, holoscan::MultiThreadScheduler

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Scheduler, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit GXFScheduler(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
GXFScheduler() = default
virtual const char *gxf_typename() const override = 0

Get the type name of the GXF scheduler.

The returned string is the type name of the GXF scheduler and is used to create the GXF scheduler.

Example: “nvidia::holoscan::GreedyScheduler”

Returns

The type name of the GXF scheduler.

virtual nvidia::gxf::Clock *gxf_clock()

Get the GXF Clock pointer.

Returns

The GXF clock pointer used by the scheduler.

virtual YAML::Node to_yaml_node() const override

Get a YAML representation of the scheduler.

Returns

YAML node including type, specs, and resources of the scheduler in addition to the base component properties.

virtual void reset_backend_objects() override

Reset any backend-specific objects.

virtual void set_parameters() override

Set the parameters based on defaults (sets GXF parameters for GXF operators)

© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on May 11, 2026
