deeplearning/modulus/modulus-sym-v100/_modules/modulus/sym/hydra/optimizer.html

"""
Supported optimizer configs
"""
import torch
from dataclasses import dataclass, field
from hydra.core.config_store import ConfigStore
from typing import List, Any
from omegaconf import MISSING
[docs]@dataclass
class OptimizerConf:
_target_ = MISSING
_params_: Any = field(
default_factory=lambda: {
"compute_gradients": "adam_compute_gradients",
"apply_gradients": "adam_apply_gradients",
}
)
[docs]@dataclass
class AdamConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.Adam"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
amsgrad: bool = False
[docs]@dataclass
class SGDConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.SGD"
lr: float = 1.0e-3
momentum: float = 1.0e-2
dampening: float = 0
weight_decay: float = 0
nesterov: bool = False
[docs]@dataclass
class AdahessianConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.Adahessian"
lr: float = 1.0e-1
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-4
weight_decay: float = 0.0
hessian_power: float = 1.0
_params_: Any = field(
default_factory=lambda: {
"compute_gradients": "adahess_compute_gradients",
"apply_gradients": "adahess_apply_gradients",
}
)
[docs]@dataclass
class BFGSConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.LBFGS"
lr: float = 1.0
max_iter: int = 1000
max_eval: Any = None
tolerance_grad: float = 1e-7
tolerance_change: float = 1e-9
history_size: int = 100
line_search_fn: Any = None # Union[None, str]
_params_: Any = field(
default_factory=lambda: {
"compute_gradients": "bfgs_compute_gradients",
"apply_gradients": "bfgs_apply_gradients",
}
)
[docs]@dataclass
class AdadeltaConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.Adadelta"
lr: float = 1.0
rho: float = 0.9
eps: float = 1e-6
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class AdagradConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.Adagrad"
lr: float = 1.0e-2
lr_decay: float = 0
weight_decay: float = 0
initial_accumulator_value: float = 0
eps: float = 1e-10
[docs]@dataclass
class AdamWConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.AdamW"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0.01
amsgrad: bool = False
[docs]@dataclass
class SparseAdamConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.SparseAdam"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
[docs]@dataclass
class AdamaxConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.Adamax"
lr: float = 2.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class ASGDConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.ASGD"
lr: float = 1.0e-2
lambd: float = 1.0e-4
alpha: float = 0.75
t0: float = 1000000.0
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class NAdamConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.NAdam"
lr: float = 2.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
momentum_decay: float = 0.004
[docs]@dataclass
class RAdamConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.RAdam"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class RMSpropConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.RMSprop"
lr: float = 1.0e-2
alpha: float = 0.99
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
momentum: float = 0
centered: bool = False
[docs]@dataclass
class RpropConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch.optim.Rprop"
lr: float = 1.0e-2
etas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.5, 1.2])
step_sizes: List[float] = field(default_factory=lambda: [1.0e-6, 50])
[docs]@dataclass
class A2GradExpConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.A2GradExp"
lr: float = 1e-2 # LR not support for optim, but needed to not fail schedulers
beta: float = 10.0
lips: float = 10.0
[docs]@dataclass
class A2GradIncConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.A2GradInc"
lr: float = 1e-2 # LR not support for optim, but needed to not fail schedulers
beta: float = 10.0
lips: float = 10.0
[docs]@dataclass
class A2GradUniConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.A2GradUni"
lr: float = 1e-2 # LR not support for optim, but needed to not fail schedulers
beta: float = 10.0
lips: float = 10.0
[docs]@dataclass
class AccSGDConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.AccSGD"
lr: float = 1.0e-3
kappa: float = 1000.0
xi: float = 10.0
small_const: float = 0.7
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class AdaBeliefConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.AdaBelief"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1.0e-3
weight_decay: float = 0
amsgrad: bool = False
weight_decouple: bool = False
fixed_decay: bool = False
rectify: bool = False
[docs]@dataclass
class AdaBoundConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.AdaBound"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
final_lr: float = 0.1
gamma: float = 1e-3
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
amsbound: bool = False
[docs]@dataclass
class AdaModConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.AdaMod"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
beta3: float = 0.999
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class AdafactorConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.Adafactor"
lr: float = 1.0e-3
eps2: List[float] = field(default_factory=lambda: [1e-30, 1e-3])
clip_threshold: float = 1.0
decay_rate: float = -0.8
beta1: Any = None
weight_decay: float = 0
scale_parameter: bool = True
relative_step: bool = True
warmup_init: bool = False
[docs]@dataclass
class AdamPConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.AdamP"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
delta: float = 0.1
wd_ratio: float = 0.1
[docs]@dataclass
class AggMoConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.AggMo"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.0, 0.9, 0.99])
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class ApolloConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.Apollo"
lr: float = 1.0e-2
beta: float = 0.9
eps: float = 1e-4
warmup: int = 0
init_lr: float = 0.01
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class DiffGradConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.DiffGrad"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class LambConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.Lamb"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class MADGRADConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.MADGRAD"
lr: float = 1.0e-2
momentum: float = 0.9
weight_decay: float = 0
eps: float = 1e-6
[docs]@dataclass
class NovoGradConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.NovoGrad"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-8
weight_decay: float = 0
grad_averaging: bool = False
amsgrad: bool = False
[docs]@dataclass
class PIDConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.PID"
lr: float = 1.0e-3
momentum: float = 0
dampening: float = 0
weight_decay: float = 1e-2
integral: float = 5.0
derivative: float = 10.0
[docs]@dataclass
class QHAdamConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.QHAdam"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
nus: List[float] = field(default_factory=lambda: [1.0, 1.0])
weight_decay: float = 0
decouple_weight_decay: bool = False
eps: float = 1e-8
[docs]@dataclass
class QHMConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.QHM"
lr: float = 1.0e-3
momentum: float = 0
nu: float = 0.7
weight_decay: float = 1e-2
weight_decay_type: str = "grad"
[docs]@dataclass
class RangerConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.Ranger"
lr: float = 1.0e-3
alpha: float = 0.5
k: int = 6
N_sma_threshhold: int = 5
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.95, 0.999])
eps: float = 1e-5
weight_decay: float = 0
[docs]@dataclass
class RangerQHConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.RangerQH"
lr: float = 1.0e-3
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
nus: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.7, 1.0])
weight_decay: float = 0
k: int = 6
alpha: float = 0.5
decouple_weight_decay: bool = False
eps: float = 1e-8
[docs]@dataclass
class RangerVAConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.RangerVA"
lr: float = 1.0e-3
alpha: float = 0.5
k: int = 6
n_sma_threshhold: int = 5
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.95, 0.999])
eps: float = 1e-5
weight_decay: float = 0
amsgrad: bool = True
transformer: str = "softplus"
smooth: int = 50
grad_transformer: str = "square"
[docs]@dataclass
class SGDPConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.SGDP"
lr: float = 1.0e-3
momentum: float = 0
dampening: float = 0
weight_decay: float = 1e-2
nesterov: bool = False
delta: float = 0.1
wd_ratio: float = 0.1
[docs]@dataclass
class SGDWConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.SGDW"
lr: float = 1.0e-3
momentum: float = 0
dampening: float = 0
weight_decay: float = 1e-2
nesterov: bool = False
[docs]@dataclass
class SWATSConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.SWATS"
lr: float = 1.0e-1
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-3
weight_decay: float = 0
amsgrad: bool = False
nesterov: bool = False
[docs]@dataclass
class ShampooConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.Shampoo"
lr: float = 1.0e-1
momentum: float = 0
weight_decay: float = 0
epsilon: float = 1e-4
update_freq: int = 1
[docs]@dataclass
class YogiConf(OptimizerConf):
_target_: str = "torch_optimizer.Yogi"
lr: float = 1.0e-2
betas: List[float] = field(default_factory=lambda: [0.9, 0.999])
eps: float = 1e-3
initial_accumulator: float = 1e-6
weight_decay: float = 0
[docs]def register_optimizer_configs() -> None:
cs = ConfigStore.instance()
cs.store(
group="optimizer",
name="adam",
node=AdamConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="sgd",
node=SGDConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adahessian",
node=AdahessianConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="bfgs",
node=BFGSConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adadelta",
node=AdadeltaConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adagrad",
node=AdagradConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adamw",
node=AdamWConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="sparse_adam",
node=SparseAdamConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adamax",
node=AdamaxConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="asgd",
node=ASGDConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="nadam",
node=NAdamConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="radam",
node=RAdamConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="rmsprop",
node=RMSpropConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="rprop",
node=RpropConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="a2grad_exp",
node=A2GradExpConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="a2grad_inc",
node=A2GradIncConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="a2grad_uni",
node=A2GradUniConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="accsgd",
node=AccSGDConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adabelief",
node=AdaBeliefConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adabound",
node=AdaBoundConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adamod",
node=AdaModConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adafactor",
node=AdafactorConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="adamp",
node=AdamPConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="aggmo",
node=AggMoConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="apollo",
node=ApolloConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="diffgrad",
node=DiffGradConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="lamb",
node=LambConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="madgrad",
node=MADGRADConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="novograd",
node=NovoGradConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="pid",
node=PIDConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="qhadam",
node=QHAdamConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="qhm",
node=QHMConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="ranger",
node=RangerConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="ranger_qh",
node=RangerQHConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="ranger_va",
node=RangerVAConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="sgdp",
node=SGDPConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="sgdw",
node=SGDWConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="swats",
node=SWATSConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="shampoo",
node=ShampooConf,
)
cs.store(
group="optimizer",
name="yogi",
node=YogiConf,
)