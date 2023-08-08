deeplearning/modulus/modulus-sym-v100/_modules/modulus/sym/models/multiscale_fourier_net.html

NVIDIA Modulus Sym v1.0.0
Source code for modulus.sym.models.multiscale_fourier_net

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from typing import Dict, List, Optional, Union, Tuple

import torch
import torch.nn as nn
from torch import Tensor

import modulus.sym.models.layers as layers
from modulus.sym.models.arch import Arch
from modulus.sym.key import Key



[docs]class MultiscaleFourierNetArch(Arch):
    """
    Multi-scale Fourier Net
    References:
      1. Sifan Wang, Hanwen Wang, Paris Perdikaris, On the eigenvector bias of Fourier feature
      networks: From regression to solving multi-scale PDEs with physics-informed neural networks,
      Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 384,2021.

    Parameters
    ----------
    input_keys : List[Key]
        Input key list
    output_keys : List[Key]
        Output key list
    detach_keys : List[Key], optional
        List of keys to detach gradients, by default []
    frequencies : Tuple[Tuple[str, List[float]],...] = (("axis", [i for i in range(10)]),)
        A set of Fourier encoding tuples to use any inputs in
        the list `['x', 'y', 'z', 't']`.
        The first element describes the type of frequency encoding
        with options, `'gaussian', 'full', 'axis', 'diagonal'`.
        `'gaussian'` samples frequency of Fourier series from Gaussian.
        `'axis'` samples along axis of spectral space with the given list range of frequencies.
        `'diagonal'` samples along diagonal of spectral space with the given list range of frequencies.
        `'full'` samples along entire spectral space for all combinations of frequencies in given list.
    frequencies_params : Tuple[Tuple[str, List[float]],...] = (("axis", [i for i in range(10)]),)
        Same as `frequencies` except these are used for encodings
        on any inputs not in the list `['x', 'y', 'z', 't']`.
    activation_fn : layers.Activation = layers.Activation.SILU
        Activation function used by network.
    layer_size : int = 512
        Layer size for every hidden layer of the model.
    nr_layers : int = 6
        Number of hidden layers of the model.
    skip_connections : bool = False
        If true then apply skip connections every 2 hidden layers.
    weight_norm : bool = True
        Use weight norm on fully connected layers.
    adaptive_activations : bool = False
        If True then use an adaptive activation function as described here
        https://arxiv.org/abs/1906.01170.
    """

    def __init__(
        self,
        input_keys: List[Key],
        output_keys: List[Key],
        detach_keys: List[Key] = [],
        frequencies=(("axis", [i for i in range(10)]),),
        frequencies_params=(("axis", [i for i in range(10)]),),
        activation_fn=layers.Activation.SILU,
        layer_size: int = 512,
        nr_layers: int = 6,
        skip_connections: bool = False,
        weight_norm: bool = True,
        adaptive_activations: bool = False,
    ) -> None:
        super().__init__(
            input_keys=input_keys, output_keys=output_keys, detach_keys=detach_keys
        )

        self.skip_connections = skip_connections

        self.xyzt_var = [x for x in self.input_key_dict if x in ["x", "y", "z", "t"]]
        # Prepare slice index
        xyzt_slice_index = self.prepare_slice_index(self.input_key_dict, self.xyzt_var)
        self.register_buffer("xyzt_slice_index", xyzt_slice_index, persistent=False)

        self.params_var = [
            x for x in self.input_key_dict if x not in ["x", "y", "z", "t"]
        ]
        params_slice_index = self.prepare_slice_index(
            self.input_key_dict, self.params_var
        )
        self.register_buffer("params_slice_index", params_slice_index, persistent=False)

        in_features_xyzt = sum(
            (v for k, v in self.input_key_dict.items() if k in self.xyzt_var)
        )
        in_features_params = sum(
            (v for k, v in self.input_key_dict.items() if k in self.params_var)
        )
        in_features = in_features_xyzt + in_features_params
        out_features = sum(self.output_key_dict.values())

        if adaptive_activations:
            activation_par = nn.Parameter(torch.ones(1))
        else:
            activation_par = None

        in_features = in_features_xyzt + in_features_params

        if frequencies_params is None:
            frequencies_params = frequencies

        self.num_freqs = len(frequencies)

        if in_features_xyzt > 0:
            self.fourier_layers_xyzt = nn.ModuleList()

            for idx in range(self.num_freqs):
                self.fourier_layers_xyzt.append(
                    layers.FourierLayer(
                        in_features=in_features_xyzt,
                        frequencies=frequencies[idx],
                    )
                )
            in_features += self.fourier_layers_xyzt[0].out_features()
        else:
            self.fourier_layers_xyzt = None

        if in_features_params > 0:
            self.fourier_layers_params = nn.ModuleList()

            for idx in range(self.num_freqs):
                self.fourier_layers_params.append(
                    layers.FourierLayer(
                        in_features=in_features_params,
                        frequencies=frequencies_params[idx],
                    )
                )
            in_features += self.fourier_layers_params[0].out_features()
        else:
            self.fourier_layers_params = None

        self.fc_layers = nn.ModuleList()

        layer_in_features = in_features
        for i in range(nr_layers):
            self.fc_layers.append(
                layers.FCLayer(
                    layer_in_features,
                    layer_size,
                    activation_fn,
                    weight_norm,
                    activation_par,
                )
            )
            layer_in_features = layer_size

        self.final_layer = layers.FCLayer(
            in_features=layer_size * self.num_freqs,
            out_features=out_features,
            activation_fn=layers.Activation.IDENTITY,
            weight_norm=False,
            activation_par=None,
        )

    def _tensor_forward(self, x: Tensor) -> Tensor:
        x = self.process_input(
            x, self.input_scales_tensor, input_dict=self.input_key_dict, dim=-1
        )
        if self.fourier_layers_xyzt is not None:
            in_xyzt_var = self.slice_input(x, self.xyzt_slice_index, dim=-1)
        if self.fourier_layers_params is not None:
            in_params_var = self.slice_input(x, self.params_slice_index, dim=-1)

        old_x = x
        fc_outputs = []

        _len = (
            len(self.fourier_layers_xyzt)
            if self.fourier_layers_xyzt is not None
            else len(self.fourier_layers_params)
        )
        zip_fourier_layers_xyzt = (
            self.fourier_layers_xyzt
            if self.fourier_layers_xyzt is not None
            else [None] * _len
        )
        zip_fourier_layers_params = (
            self.fourier_layers_params
            if self.fourier_layers_params is not None
            else [None] * _len
        )

        for fourier_layer_xyzt, fourier_layer_params in zip(
            zip_fourier_layers_xyzt, zip_fourier_layers_params
        ):
            x = old_x
            if self.fourier_layers_xyzt is not None:
                fourier_xyzt = fourier_layer_xyzt(in_xyzt_var)
                x = torch.cat((x, fourier_xyzt), dim=-1)
            if self.fourier_layers_params is not None:
                fourier_params = fourier_layer_params(in_params_var)
                x = torch.cat((x, fourier_params), dim=-1)

            x_skip: Optional[Tensor] = None
            for i, layer in enumerate(self.fc_layers):
                x = layer(x)
                if self.skip_connections and i % 2 == 0:
                    if x_skip is not None:
                        x, x_skip = x + x_skip, x
                    else:
                        x_skip = x

            fc_outputs.append(x)

        x = torch.cat(fc_outputs, dim=-1)
        x = self.final_layer(x)
        x = self.process_output(x, self.output_scales_tensor)
        return x


[docs]    def forward(self, in_vars: Dict[str, Tensor]) -> Dict[str, Tensor]:
        x = self.concat_input(
            in_vars,
            self.input_key_dict.keys(),
            detach_dict=self.detach_key_dict,
            dim=-1,
        )
        y = self._tensor_forward(x)
        return self.split_output(y, self.output_key_dict, dim=-1)
def _dict_forward(self, in_vars: Dict[str, Tensor]) -> Dict[str, Tensor]:
        """
        This is the original forward function, left here for the correctness test.
        """
        x = self.prepare_input(
            in_vars,
            self.input_key_dict.keys(),
            detach_dict=self.detach_key_dict,
            dim=-1,
            input_scales=self.input_scales,
        )
        if self.fourier_layers_xyzt is not None:
            in_xyzt_var = self.prepare_input(
                in_vars,
                self.xyzt_var,
                detach_dict=self.detach_key_dict,
                dim=-1,
                input_scales=self.input_scales,
            )
        if self.fourier_layers_params is not None:
            in_params_var = self.prepare_input(
                in_vars,
                self.params_var,
                detach_dict=self.detach_key_dict,
                dim=-1,
                input_scales=self.input_scales,
            )

        old_x = x
        fc_outputs = []

        _len = (
            len(self.fourier_layers_xyzt)
            if self.fourier_layers_xyzt is not None
            else len(self.fourier_layers_params)
        )
        zip_fourier_layers_xyzt = (
            self.fourier_layers_xyzt
            if self.fourier_layers_xyzt is not None
            else [None] * _len
        )
        zip_fourier_layers_params = (
            self.fourier_layers_params
            if self.fourier_layers_params is not None
            else [None] * _len
        )

        for fourier_layer_xyzt, fourier_layer_params in zip(
            zip_fourier_layers_xyzt, zip_fourier_layers_params
        ):
            x = old_x
            if self.fourier_layers_xyzt is not None:
                fourier_xyzt = fourier_layer_xyzt(in_xyzt_var)
                x = torch.cat((x, fourier_xyzt), dim=-1)
            if self.fourier_layers_params is not None:
                fourier_params = fourier_layer_params(in_params_var)
                x = torch.cat((x, fourier_params), dim=-1)

            x_skip: Optional[Tensor] = None
            for i, layer in enumerate(self.fc_layers):
                x = layer(x)
                if self.skip_connections and i % 2 == 0:
                    if x_skip is not None:
                        x, x_skip = x + x_skip, x
                    else:
                        x_skip = x

            fc_outputs.append(x)

        x = torch.cat(fc_outputs, dim=-1)
        x = self.final_layer(x)
        return self.prepare_output(
            x, self.output_key_dict, dim=-1, output_scales=self.output_scales
        )
