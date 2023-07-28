Variable holoscan::service::ConnectorType_MIN

NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
constexpr ConnectorType holoscan::service::ConnectorType_MIN = DEFAULT
