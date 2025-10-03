Function holoscan::viz::SetMouseButtonCallback

NVIDIA Holoscan SDK v3.6.1
Function Documentation

void holoscan::viz::SetMouseButtonCallback(void *user_pointer, MouseButtonCallbackFunction callback)

Set the mouse button callback. The callback function is called when a mouse button is pressed or released.

Parameters

  • user_pointer – user pointer value to be passed to the callback

  • callback – the new mouse button callback or nullptr to remove the current callback

