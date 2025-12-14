Legal Notices and 3rd Party Licenses
Component
Version
|NVIDIA Network Operator
|v25.10.0
|NVIDIA Network Operator Init Container
|network-operator-v25.10.0
|RDMA Shared Device Plugin
|network-operator-v25.10.0
|IB Kubernetes Plugin
|network-operator-v25.10.0
|IP Over Infiniband (IPoIB) CNI plugin
|network-operator-v25.10.0
|NVIDIA IPAM Plugin
|network-operator-v25.10.0
|NVIDIA NIC Feature Discovery
|network-operator-v25.10.0
|Node Feature Discovery
|network-operator-v25.10.0
|SRIOV Network Operator
|network-operator-v25.10.0
|SR-IOV Network Device Plugin
|network-operator-v25.10.0
|SR-IOV CNI plugin
|network-operator-v25.10.0
|InfiniBand SR-IOV CNI plugin
|network-operator-v25.10.0
|Multus CNI
|network-operator-v25.10.0
|RDMA CNI plugin
|network-operator-v25.10.0
|Open vSwitch CNI plugin
|network-operator-v25.10.0
|NVIDIA NIC Configuration Operator
|network-operator-v25.10.0
|NVIDIA Maintenance Operator
|network-operator-v25.10.0
|NVIDIA SpectrumX Operator
|network-operator-v25.10.0
Previous NVIDIA Network Operator Container Images