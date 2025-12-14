Deploy IP over InfiniBand with RDMA Shared Device

NVIDIA Network Operator v25.10.0
Step 1: Create NicClusterPolicy with IPoIB support and 3 RDMA shared device pools

apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
  name: nic-cluster-policy
spec:
  ofedDriver:
    image: doca-driver
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: doca3.2.0-25.10-1.2.8.0-2
  rdmaSharedDevicePlugin:
    image: k8s-rdma-shared-dev-plugin
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v25.10.0
    config: |
      {
        "configList": [
          {
            "resourceName": "rdma_shared_device_a",
            "rdmaHcaMax": 63,
            "selectors": {
              "ifNames": ["ibs1f0"]
            }
          },
          {
            "resourceName": "rdma_shared_device_b",
            "rdmaHcaMax": 63,
            "selectors": {
              "ifNames": ["ibs1f1"]
            }
          },
          {
            "resourceName": "rdma_shared_device_c",
            "rdmaHcaMax": 63,
            "selectors": {
              "ifNames": ["ibs2f0"]
            }
          }
        ]
      }
  nvIpam:
    image: nvidia-k8s-ipam
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v25.10.0
    imagePullSecrets: []
    enableWebhook: false
  secondaryNetwork:
    cniPlugins:
      image: plugins
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v25.10.0
    multus:
      image: multus-cni
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v25.10.0
    ipoib:
      image: ipoib-cni
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v25.10.0

kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml

Step 2: Create IPPool CRs for nv-ipam with 3 IP pools

apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: ipoib-pool-a
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.5.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.5.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: ipoib-pool-b
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.6.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.6.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: ipoib-pool-c
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.7.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.7.1

kubectl apply -f ippool.yaml

Step 3: Create IPoIBNetwork CRs for 3 IPoIB networks

apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
  name: ipoib-network-a
spec:
  networkNamespace: "default"
  master: "ibs1f0"
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "ipoib-pool-a"
    }
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
  name: ipoib-network-b
spec:
  networkNamespace: "default"
  master: "ibs1f1"
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "ipoib-pool-b"
    }
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
  name: ipoib-network-c
spec:
  networkNamespace: "default"
  master: "ibs2f0"
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "ipoib-pool-c"
    }

kubectl apply -f ipoibnetwork.yaml

Step 4: Deploy test workloads for 3 IPoIB networks

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: ipoib-test-pod-a
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-a
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        rdma/rdma_shared_device_a: 1
      limits:
        rdma/rdma_shared_device_a: 1
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: ipoib-test-pod-b
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-b
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        rdma/rdma_shared_device_b: 1
      limits:
        rdma/rdma_shared_device_b: 1
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: ipoib-test-pod-c
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-c
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        rdma/rdma_shared_device_c: 1
      limits:
        rdma/rdma_shared_device_c: 1

kubectl apply -f pod.yaml

Verify the deployment:

kubectl exec -it ipoib-test-pod-a -- ibstat
kubectl exec -it ipoib-test-pod-a -- ip addr show

kubectl exec -it ipoib-test-pod-b -- ibstat
kubectl exec -it ipoib-test-pod-b -- ip addr show

kubectl exec -it ipoib-test-pod-c -- ibstat
kubectl exec -it ipoib-test-pod-c -- ip addr show

