NVIDIA Network Operator v25.10.0
Deploy SR-IOV InfiniBand Network with RDMA

Step 1: Create NicClusterPolicy for InfiniBand

apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
  name: nic-cluster-policy
spec:
  ofedDriver:
    image: doca-driver
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: doca3.2.0-25.10-1.2.8.0-2
  nvIpam:
    image: nvidia-k8s-ipam
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v25.10.0
    imagePullSecrets: []
    enableWebhook: false
  secondaryNetwork:
    cniPlugins:
      image: plugins
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v25.10.0
    multus:
      image: multus-cni
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v25.10.0

kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml

Step 2: Create IPPool for nv-ipam

apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: sriov-ib-pool
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.6.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.6.1

kubectl apply -f ippool.yaml

Step 3: Configure SR-IOV for InfiniBand

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
  name: infiniband-sriov
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  deviceType: netdevice
  mtu: 1500
  nodeSelector:
    feature.node.kubernetes.io/pci-15b3.present: "true"
  nicSelector:
    vendor: "15b3"
  linkType: IB
  isRdma: true
  numVfs: 8
  priority: 90
  resourceName: mlnxnics

kubectl apply -f sriovnetworknodepolicy.yaml

Step 4: Create SriovIBNetwork

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovIBNetwork
metadata:
  name: sriov-ib-network
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "sriov-ib-pool"
    }
  resourceName: mlnxnics
  linkState: enable
  networkNamespace: default

kubectl apply -f sriovibnetwork.yaml

Step 5: Deploy test workload

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: sriov-ib-test-pod
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: sriov-ib-network
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        nvidia.com/mlnxnics: '1'
      limits:
        nvidia.com/mlnxnics: '1'

kubectl apply -f pod.yaml

Verify the deployment:

kubectl exec -it sriov-ib-test-pod -- ibv_devices
kubectl exec -it sriov-ib-test-pod -- ibstat

