Deploy SR-IOV InfiniBand Network with RDMA
Step 1: Create NicClusterPolicy for InfiniBand
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
ofedDriver:
image: doca-driver
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: doca3.2.0-25.10-1.2.8.0-2
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.10.0
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.10.0
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.10.0
kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml
Step 2: Create IPPool for nv-ipam
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: sriov-ib-pool
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.6.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.6.1
kubectl apply -f ippool.yaml
Step 3: Configure SR-IOV for InfiniBand
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
name: infiniband-sriov
namespace: nvidia-network-operator
spec:
deviceType: netdevice
mtu: 1500
nodeSelector:
feature.node.kubernetes.io/pci-15b3.present: "true"
nicSelector:
vendor: "15b3"
linkType: IB
isRdma: true
numVfs: 8
priority: 90
resourceName: mlnxnics
kubectl apply -f sriovnetworknodepolicy.yaml
Step 4: Create SriovIBNetwork
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovIBNetwork
metadata:
name: sriov-ib-network
namespace: nvidia-network-operator
spec:
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "sriov-ib-pool"
}
resourceName: mlnxnics
linkState: enable
networkNamespace: default
kubectl apply -f sriovibnetwork.yaml
Step 5: Deploy test workload
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: sriov-ib-test-pod
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: sriov-ib-network
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
nvidia.com/mlnxnics: '1'
limits:
nvidia.com/mlnxnics: '1'
kubectl apply -f pod.yaml
Verify the deployment:
kubectl exec -it sriov-ib-test-pod -- ibv_devices
kubectl exec -it sriov-ib-test-pod -- ibstat
Complete Configuration
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
ofedDriver:
image: doca-driver
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: doca3.2.0-25.10-1.2.8.0-2
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.10.0
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.10.0
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.10.0
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: sriov-ib-pool
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.6.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.6.1
---
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
name: infiniband-sriov
namespace: nvidia-network-operator
spec:
deviceType: netdevice
mtu: 1500
nodeSelector:
feature.node.kubernetes.io/pci-15b3.present: "true"
nicSelector:
vendor: "15b3"
linkType: IB
isRdma: true
numVfs: 8
priority: 90
resourceName: mlnxnics
---
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovIBNetwork
metadata:
name: sriov-ib-network
namespace: nvidia-network-operator
spec:
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "sriov-ib-pool"
}
resourceName: mlnxnics
linkState: enable
networkNamespace: default
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: sriov-ib-test-pod
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: sriov-ib-network
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
nvidia.com/mlnxnics: '1'
limits:
nvidia.com/mlnxnics: '1'