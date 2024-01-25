deeplearning/modulus/modulus-sym-v130/_modules/modulus/sym/hydra/utils.html

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. import functools import hydra import os import torch import logging import copy import pprint from termcolor import colored from pathlib import Path from omegaconf import DictConfig , OmegaConf , MISSING from typing import Optional , Any , Union , List from hydra._internal.utils import _run_hydra , get_args_parser from hydra.core.hydra_config import HydraConfig from hydra.utils import get_original_cwd from modulus.sym.key import Key from modulus.sym.models.arch import Arch from modulus.sym.distributed import DistributedManager from modulus.sym.models.utils import ModulusModels from .arch import ModelConf from .config import register_modulus_configs , ModulusConfig from .hydra import register_hydra_configs from .loss import register_loss_configs from .metric import register_metric_configs from .arch import register_arch_configs from .optimizer import register_optimizer_configs from .pde import register_pde_configs from .profiler import register_profiler_configs from .scheduler import register_scheduler_configs from .training import register_training_configs from .callbacks import register_callbacks_configs from .graph import register_graph_configs logger = logging . getLogger ( __name__ ) [docs] def main ( config_path : str , config_name : str = "config" ): """Modified decorator for loading hydra configs in modulus See: https://github.com/facebookresearch/hydra/blob/main/hydra/main.py """ def register_decorator ( func ): @functools . wraps ( func ) def func_decorated ( cfg_passthrough : Optional [ DictConfig ] = None ) -> Any : # Register all modulus groups before calling hydra main register_hydra_configs () register_callbacks_configs () register_loss_configs () register_metric_configs () register_arch_configs () register_optimizer_configs () register_pde_configs () register_profiler_configs () register_scheduler_configs () register_training_configs () register_modulus_configs () register_graph_configs () # Set number of intraop torch CPU threads torch . set_num_threads ( 1 ) # TODO: define this as a hydra config somehow # Setup distributed process config DistributedManager . initialize () # Create model parallel process group model_parallel_size = os . getenv ( "MODEL_PARALLEL_SIZE" ) # TODO: get this from config instead if model_parallel_size : # Create model parallel process group DistributedManager . create_process_subgroup ( "model_parallel" , int ( model_parallel_size ), verbose = True ) # Create data parallel process group for DDP allreduce DistributedManager . create_orthogonal_process_group ( "data_parallel" , "model_parallel" , verbose = True ) # Pass through dict config if cfg_passthrough is not None : return func ( cfg_passthrough ) else : args_parser = get_args_parser () args = args_parser . parse_args () # multiple times (--multirun) _run_hydra ( args = args_parser . parse_args (), args_parser = args_parser , task_function = func , config_path = config_path , config_name = config_name , ) return func_decorated return register_decorator [docs] def compose ( config_name : Optional [ str ] = None , config_path : Optional [ str ] = None , overrides : List [ str ] = [], return_hydra_config : bool = False , job_name : Optional [ str ] = "app" , caller_stack_depth : int = 2 , ) -> DictConfig : """Internal Modulus config initializer and compose function. This is an alternative for initializing a Hydra config which should be used as a last ditch effort in cases where @modulus.main() cannot work. For more info see: https://hydra.cc/docs/advanced/compose_api/ Parameters ---------- config_name : str Modulus config name config_path : str Path to config file relative to the caller at location caller_stack_depth overrides : list of strings List of overrides return_hydra_config : bool Return the hydra options in the dict config job_name : string Name of program run instance caller_stack_depth : int Stack depth of this function call (needed for finding config relative to python). """ # Clear already initialized hydra hydra . core . global_hydra . GlobalHydra . instance () . clear () hydra . initialize ( config_path , job_name , caller_stack_depth , ) register_hydra_configs () register_callbacks_configs () register_loss_configs () register_metric_configs () register_arch_configs () register_optimizer_configs () register_pde_configs () register_profiler_configs () register_scheduler_configs () register_training_configs () register_modulus_configs () register_graph_configs () cfg = hydra . compose ( config_name = config_name , overrides = overrides , return_hydra_config = return_hydra_config , ) return cfg def instantiate_arch( cfg: ModelConf, input_keys: Union[List[Key], None] = None, output_keys: Union[List[Key], None] = None, detach_keys: Union[List[Key], None] = None, verbose: bool = False, **kwargs, ) -> Arch: # Function for instantiating a modulus architecture with hydra assert hasattr( cfg, "arch_type" ), "Model configs are required to have an arch_type defined. \ Improper architecture supplied, please make sure config \ provided is a single arch config NOT the full hydra config!" try: # Convert to python dictionary model_cfg = OmegaConf.to_container(cfg, resolve=True) # Get model class beased on arch type modulus_models = ModulusModels() model_arch = modulus_models[model_cfg["arch_type"]] del model_cfg["arch_type"] # Add keys if present if not input_keys is None: model_cfg["input_keys"] = input_keys if not output_keys is None: model_cfg["output_keys"] = output_keys if not detach_keys is None: model_cfg["detach_keys"] = detach_keys # Add any additional kwargs for key, value in kwargs.items(): model_cfg[key] = value # Init model from config dictionary model, param = model_arch.from_config(model_cfg) # Verbose printing if verbose: pp = pprint.PrettyPrinter(indent=4) logger.info(f"Initialized models with parameters:

") pp.pprint(param) except Exception as e: fail = colored(f"Failed to initialize architecture.

{model_cfg}", "red") raise Exception(fail) from e return model def instantiate_optim( cfg: DictConfig, model: torch.nn.Module, verbose: bool = False ) -> torch.optim.Optimizer: # Function for instantiating an optimizer with hydra # Remove custom parameters used internally in modulus optim_cfg = copy.deepcopy(cfg.optimizer) del optim_cfg._params_ try: optimizer = hydra.utils.instantiate(optim_cfg, params=model.parameters()) except Exception as e: fail = colored("Failed to initialize optimizer:

", "red") logger.error(fail + to_yaml(optim_cfg)) raise Exception(fail) from e if verbose: pp = pprint.PrettyPrinter(indent=4) logger.info(f"Initialized optimizer:

") pp.pprint(optimizer) return optimizer def instantiate_sched( cfg: DictConfig, optimizer: torch.optim ) -> torch.optim.lr_scheduler: # Function for instantiating a scheduler with hydra sched_cfg = copy.deepcopy(cfg.scheduler) # Default is no scheduler, so just make fixed LR if sched_cfg is MISSING: sched_cfg = { "_target_": "torch.optim.lr_scheduler.ConstantLR", "factor": 1.0, } # Handle custom cases if sched_cfg._target_ == "custom": if "tf.ExponentialLR" in sched_cfg._name_: sched_cfg = { "_target_": "torch.optim.lr_scheduler.ExponentialLR", "gamma": sched_cfg.decay_rate ** (1.0 / sched_cfg.decay_steps), } else: logger.warn("Detected unsupported custom scheduler", sched_cfg) try: scheduler = hydra.utils.instantiate(sched_cfg, optimizer=optimizer) except Exception as e: fail = colored("Failed to initialize scheduler:

", "red") logger.error(fail + to_yaml(sched_cfg)) raise Exception(fail) from e return scheduler def instantiate_agg(cfg: DictConfig, model: torch.nn.Module, num_losses: int = 1): # Function for instantiating a loss aggregator with hydra try: aggregator = hydra.utils.instantiate( cfg.loss, model, num_losses, _convert_="all", ) except Exception as e: fail = colored("Failed to initialize loss aggregator:

", "red") logger.error(fail + to_yaml(cfg.loss)) raise Exception(fail) from e return aggregator [docs] def to_yaml ( cfg : DictConfig ): """Converges dict config into a YML string""" return OmegaConf . to_yaml ( cfg ) [docs] def add_hydra_run_path ( path : Union [ str , Path ]) -> Path : """Prepends current hydra run path""" working_dir = Path ( os . getcwd ()) # Working directory only present with @modulus.main() if HydraConfig . initialized (): org_dir = Path ( get_original_cwd ()) hydra_dir = working_dir . relative_to ( org_dir ) / Path ( path ) else : hydra_dir = working_dir / Path ( path ) if isinstance ( path , str ): hydra_dir = str ( hydra_dir ) return hydra_dir [docs] def to_absolute_path ( * args : Union [ str , Path ]): """Converts file path to absolute path based on run file location Modified from: https://github.com/facebookresearch/hydra/blob/main/hydra/utils.py """ out = () for path in args : p = Path ( path ) if not HydraConfig . initialized (): base = Path ( os . getcwd ()) else : ret = HydraConfig . get () . runtime . cwd base = Path ( ret ) if p . is_absolute (): ret = p else : ret = base / p if isinstance ( path , str ): out = out + ( str ( ret ),) else : out = out + ( ret ,) if len ( args ) == 1 : out = out [ 0 ] return out