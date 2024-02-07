0.5.0-dev
breaking changes for all GRPC APIs details
clients and proto files from 0.3.0 are not compatible with 0.4.0-beta1, please update your code
Provisioning componentes were added:
changes in required Helm charts values, check Deployment guide for details
universe-k8s-tenant-workload-rule-plugin component added. This component expose new CRD based api in tenant cluster: WorkloadRule
universe-k8s-tenant-workload-plugin component added.
universe-infra-workload-rule-manager component added. This component servers new WorkloadRule service of universe.workload.v1 GRPC API.
universe-infra-workload-manager component added. This component servers new Workload service of universe.workload.v1 GRPC API.
universe-infra-workload-controller component added.
universe-infra-provisioning-manager component added. This component servers new universe.admin.provisioning.v1 GRPC API.
universe-k8s-tenant-pluginservice renamed to universe-k8s-tenant-resource-plugin
UVSSecret, UVSConfigMap, UVSPod and UVSDaemonSet CRDs are moved from
nvidia.comgroup to
resource.universe.nvidia.com`
universe-infra-admin-controller now reads mapping DPU to host and host to tenant mappings from provisioning CRDs instead of ConfigMaps.
Add support for the following resources:
Initial release