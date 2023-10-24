4. Data Fields
Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:
A
- access
- flexio_mkey_attr
- addr
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- affinity
- flexio_event_handler_attr
- allow_multi_pkt_send_wqe
- flexio_wq_sq_attr
- always_armed
- flexio_cq_attr
- app_bsize
- flexio_app_attr
- app_name
- flexio_app_attr
- app_ptr
- flexio_app_attr
- app_sig_sec_name
- flexio_app_attr
- arg
- flexio_event_handler_attr
- atomic
- flexio_dev_sqe_seg
B
- base_addr
- flexio_heap_mem_info
- batch_size
- flexio_cmdq_attr
- byte_cnt
- flexio_dev_cqe64
- byte_count
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
C
- cc
- flexio_cq_attr
- compare_data
- flexio_dev_wqe_atomic_seg
- continuable
- flexio_event_handler_attr
- cq_dbr_daddr
- flexio_cq_attr
- cq_max_count
- flexio_cq_attr
- cq_period
- flexio_cq_attr
- cq_period_mode
- flexio_cq_attr
- cq_ring_qmem
- flexio_cq_attr
- cqe_comp_type
- flexio_cq_attr
- cqn
- flexio_dev_eqe
- cs_swp_flags
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- csum_ok
- flexio_dev_cqe64
- ctrl
- flexio_dev_sqe_seg
D
- daddr
- flexio_qmem
- flexio_mkey_attr
- data_and_padding
- flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
- data_bsize
- flexio_msg_stream_attr_t
- dest_mac
- flexio_qp_attr
E
- element_size
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- element_type
- flexio_cq_attr
- emulated_eqn
- flexio_cq_attr
- en_pcc
- flexio_outbox_attr
- flexio_process_attr
- eth
- flexio_dev_sqe_seg
- event_data
- flexio_dev_eqe
F
G
- general_id
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- gid_table_index
- flexio_qp_attr
- grh
- flexio_qp_attr
H
- host_stub_func
- flexio_event_handler_attr
- humem_offset
- flexio_qmem
I
- ibv_ctx
- flexio_process_attr
- id
- flexio_affinity
- idx_opcode
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- inline_data
- flexio_dev_wqe_inline_data_seg
- flexio_dev_sqe_seg
- inline_hdr_bsz
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- inline_hdrs
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- inline_send_data
- flexio_dev_sqe_seg
L
- len
- flexio_mkey_attr
- level
- flexio_msg_stream_attr_t
- lkey
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- locked
- spinlock_s
- log_cq_depth
- flexio_cq_attr
- log_rq_depth
- flexio_qp_attr
- log_rra_max
- flexio_qp_attr
- log_sq_depth
- flexio_qp_attr
- log_sra_max
- flexio_qp_attr
- log_wq_depth
- flexio_wq_attr
- log_wq_stride
- flexio_wq_attr
M
- mem_ptr_send_data
- flexio_dev_sqe_seg
- memtype
- flexio_qmem
- mgmt_affinity
- flexio_msg_stream_attr_t
- min_rnr_nak_timer
- flexio_qp_attr_opt_param_mask
- flexio_qp_attr
- mss
- flexio_dev_wqe_eth_seg
N
- next_rcv_psn
- flexio_qp_attr
- next_send_psn
- flexio_qp_attr
- next_state
- flexio_qp_attr
- no_arm
- flexio_cq_attr
- no_sq
- flexio_qp_attr
- num_of_cols
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- num_of_rows
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
O
- op_own
- flexio_dev_cqe64
- ops_flag
- flexio_qp_attr
- overrun_ignore
- flexio_cq_attr
- owner
- flexio_dev_eqe
P
Q
- qp_access_mask
- flexio_qp_attr_opt_param_mask
- flexio_qp_attr
- qp_wq_buff_qmem
- flexio_qp_attr
- qp_wq_dbr_qmem
- flexio_qp_attr
- qpn
- flexio_dev_cqe64
- qpn_ds
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
R
- raddr
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- rdma
- flexio_dev_sqe_seg
- remote_qp_num
- flexio_qp_attr
- retry_count
- flexio_qp_attr
- rgid_or_rip
- flexio_qp_attr
- rkey
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- rlid
- flexio_qp_attr
- rq_cqn
- flexio_qp_attr
- rq_type
- flexio_qp_attr
- rsvd0
- flexio_dev_cqe64
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- rsvd00
- flexio_dev_eqe
- rsvd02
- flexio_dev_eqe
- rsvd1
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- rsvd2
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- rsvd29
- flexio_dev_cqe64
- rsvd36
- flexio_dev_cqe64
- rsvd3c
- flexio_dev_eqe
- rsvd4
- flexio_dev_eqe
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- rsvd48
- flexio_dev_cqe64
S
- signature
- flexio_dev_eqe
- flexio_dev_cqe64
- signature_fm_ce_se
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- size
- flexio_heap_mem_info
- sq
- flexio_wq_attr
- sq_cqn
- flexio_qp_attr
- srqn_uidx
- flexio_dev_cqe64
- state
- flexio_cmdq_attr
- stream_name
- flexio_msg_stream_attr_t
- sub_type
- flexio_dev_eqe
- swap_or_add_data
- flexio_dev_wqe_atomic_seg
- sync_mode
- flexio_msg_stream_attr_t
T
- thread
- flexio_cq_attr
- thread_local_storage_daddr
- flexio_event_handler_attr
- transport_type
- flexio_qp_attr
- transpose
- flexio_dev_sqe_seg
- type
- flexio_affinity
- flexio_dev_eqe
U
- uar
- flexio_process_attr
- flexio_msg_stream_attr_t
- flexio_outbox_attr
- uar_base_addr
- flexio_cq_attr
- uar_id
- flexio_cq_attr
- flexio_qp_attr
- flexio_wq_attr
- udp_sport
- flexio_qp_attr
- umem_id
- flexio_qmem
- user_index
- flexio_wq_attr
- flexio_qp_attr
V
- vhca_port_num
- flexio_qp_attr
W
- workers
- flexio_cmdq_attr
- wq_dbr_qmem
- flexio_wq_attr
- wq_ring_qmem
- flexio_wq_attr
- wqe_counter
- flexio_dev_cqe64