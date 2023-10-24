DOCA Documentation v2.2.0
4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

action
doca_dpi_sig_info
action_descs
doca_flow_pipe_cfg
action_idx
doca_flow_actions
action_type
doca_flow_resource_crypto_cfg
actions
doca_flow_pipe_cfg
actions_masks
doca_flow_pipe_cfg
aging_core
doca_flow_ct_cfg
aging_sec
doca_flow_monitor
alg
doca_flow_resource_meter_cfg
algo_desc_addr
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_desc_size
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_id
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_major_version
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_minor_version
doca_pcc_dev_algo_meta_data
allow_batching
doca_regex_job_search
antireplay_enable
doca_ipsec_sa_attr_ingress
attr
doca_flow_pipe_cfg

B

base
doca_compress_deflate_job
doca_compress_lz4_job
doca_dpi_job
doca_sync_event_job_update_add
doca_sync_event_job_update_set
doca_sync_event_job_get
doca_sync_event_job_wait
doca_ec_job_recover
doca_rmax_job_rx_data
doca_regex_job_search
doca_rdma_job_atomic
doca_rdma_job_read_write
doca_rdma_job_send
doca_rdma_job_recv
doca_ipsec_sa_destroy_job
doca_sha_job
doca_ipsec_sa_create_job
doca_ec_job_update
doca_ec_job_create
doca_ec_job
doca_dma_job_memcpy
bit_offset
doca_flow_action_desc_field
buffer
doca_regex_job_search

C

cb
doca_flow_cfg
cbs
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
cfg
doca_flow_grpc_pipe_cfg
cir
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
class_id
doca_flow_geneve_option
cmp_data
doca_rdma_job_atomic
cmp_or_add_dest_buff
doca_rdma_job_atomic
code
doca_rmax_stream_error
doca_flow_header_icmp
coding_matrix
doca_ec_job
color_mode
doca_flow_resource_meter_cfg
cpu_bits
doca_rmax_cpu_affinity_mask
create_matrix
doca_ec_job_create
crypto_id
doca_flow_actions
ctx
doca_job

D

data
doca_dpa_dev_sync_event_remote_t
doca_flow_ct_meta
doca_flow_geneve_option
data_mask
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
decap
doca_flow_actions
desc_array
doca_flow_action_descs
detected_matches
doca_regex_search_result
dev
doca_flow_port_cfg
devargs
doca_flow_port_cfg
dir_info
doca_flow_pipe_attr
direction
doca_flow_ct_cfg
doca_ipsec_sa_attrs
domain
doca_flow_shared_resource_cfg
doca_flow_pipe_attr
dscp_ecn
doca_flow_header_ip6
doca_flow_header_ip4
dst_buff
doca_dma_job_memcpy
doca_compress_deflate_job
doca_compress_lz4_job
doca_ec_job
doca_rdma_job_recv
doca_rdma_job_read_write
dst_ip
doca_dpi_parsing_info
doca_flow_header_ip4
doca_flow_header_ip6
doca_flow_ct_match6
doca_flow_ct_match4
dst_mac
doca_flow_header_eth
dst_port
doca_flow_header_l4_port
dst_rdnc_buff
doca_ec_job_create
dst_recovered_data_buff
doca_ec_job_recover
dst_updated_rdnc_buff
doca_ec_job_update

E

ebs
doca_flow_resource_meter_cfg
egress
doca_ipsec_sa_attrs
eir
doca_flow_resource_meter_cfg
elements
doca_flow_ordered_list
elements_count
doca_rmax_in_stream_completion
encap
doca_flow_actions
doca_flow_mirror_target
esn_enable
doca_ipsec_sa_attr_sn
esn_overlap
doca_ipsec_sa_attr_sn
esn_overlap_event_arm
doca_ipsec_sa_event_attrs
esp_sn
doca_flow_tun
esp_spi
doca_flow_tun
eth
doca_flow_header_format
eth_vlan
doca_flow_header_format
ethertype
doca_dpi_parsing_info
event
doca_ipsec_sa_attrs

F

fetched
doca_sync_event_job_update_add
field_string
doca_flow_action_desc_field
flags
doca_flow_cfg
doca_flow_ct_cfg
doca_flow_header_tcp
doca_flow_match
doca_sha_job
doca_job
doca_flow_actions
doca_flow_monitor
flow_ctx
doca_dpi_job
fwd
doca_flow_resource_crypto_cfg
doca_flow_mirror_target
doca_flow_grpc_fwd
doca_flow_resource_mirror_cfg

G

geneve
doca_flow_tun
geneve_options
doca_flow_tun
gre_key
doca_flow_tun
gtp_teid
doca_flow_tun

H

hairpin
doca_flow_ct_meta
hard_lifetime_arm
doca_ipsec_sa_event_attrs
has_encap
doca_flow_mirror_target
doca_flow_actions
has_push
doca_flow_actions
hash_type
doca_flow_ct_cfg
header_type
doca_flow_resource_crypto_cfg
hop_limit
doca_flow_header_ip6

I

ib_dev
doca_flow_ct_cfg
ib_pd
doca_flow_ct_cfg
icmp
doca_flow_header_format
icv_length
doca_ipsec_sa_attrs
ident
doca_flow_header_icmp
idx
doca_flow_fwd
doca_flow_ordered_list
immediate_data
doca_rdma_job_send
doca_rdma_job_read_write
doca_rdma_result
implicit_iv
doca_encryption_key
info
doca_dpi_result
ingress
doca_ipsec_sa_attrs
initiator
doca_dpi_job
inner
doca_flow_match
inner_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
ip4
doca_flow_header_format
ip6
doca_flow_header_format
ipsec_syndrome
doca_flow_meta
ipv4
doca_dpi_parsing_info
ipv4_addr
doca_flow_ip_addr
ipv6
doca_dpi_parsing_info
ipv6_addr
doca_flow_ip_addr
is_root
doca_flow_pipe_attr

K

key
doca_flow_resource_crypto_cfg
doca_ipsec_sa_attrs
key_present
doca_flow_tun
key_sz
doca_flow_resource_crypto_cfg

L

l2_valid_headers
doca_flow_header_format
l3_type
doca_flow_header_format
l4_dport
doca_dpi_parsing_info
l4_port
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_udp
doca_flow_header_tcp
l4_protocol
doca_dpi_parsing_info
l4_sport
doca_dpi_parsing_info
l4_type_ext
doca_flow_header_format
label
doca_flow_header_mpls
length
doca_regex_match
doca_rdma_result
limit_type
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor

M

mark
doca_flow_meta
mask
doca_sync_event_job_wait
match
doca_flow_pipe_cfg
match_inner
doca_flow_ct_cfg
match_mask
doca_flow_pipe_cfg
match_on_class_mode
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
match_start
doca_regex_match
matched
doca_dpi_result
matches
doca_regex_search_result
matches_mempool
doca_regex_search_result
memblk_ptr_arr
doca_rmax_in_stream_completion
memblk_ptr_arr_len
doca_rmax_in_stream_completion
message
doca_rmax_stream_error
meta
doca_flow_actions
doca_flow_match
meta_action_bits
doca_flow_ct_cfg
meta_modify_mask
doca_flow_ct_cfg
meta_user_bits
doca_flow_ct_cfg
meta_zone_bits
doca_flow_ct_cfg
meter_color
doca_flow_meta
meter_init_color
doca_flow_monitor
mode_args
doca_flow_cfg
monitor
doca_flow_pipe_cfg
mpls
doca_flow_tun

N

name
doca_dpi_sig_data
doca_flow_pipe_attr
nb_action_desc
doca_flow_action_descs
nb_actions
doca_flow_pipe_attr
nb_arm_queues
doca_flow_ct_cfg
nb_arm_sessions
doca_flow_ct_cfg
nb_counters
doca_flow_resources
nb_flows
doca_flow_pipe_attr
nb_http_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_matches
doca_dpi_stat_info
nb_meters
doca_flow_resources
nb_ordered_lists
doca_flow_pipe_attr
nb_other_l4
doca_dpi_stat_info
nb_other_l7
doca_dpi_stat_info
nb_scanned_pkts
doca_dpi_stat_info
nb_ssl_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_tcp_based
doca_dpi_stat_info
nb_udp_based
doca_dpi_stat_info
net_type
doca_flow_resource_crypto_cfg
next
doca_regex_match
next_pipe
doca_flow_fwd
next_pipe_id
doca_flow_grpc_fwd
next_proto
doca_flow_header_ip6
doca_flow_header_geneve
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_ip4
nr_acl_collisions
doca_flow_cfg
nr_queues
doca_flow_resource_rss_cfg
nr_shared_resources
doca_flow_cfg
nr_targets
doca_flow_resource_mirror_cfg
num_matches
doca_regex_search_result
num_of_queues
doca_flow_fwd

O

o_c
doca_flow_header_geneve
opcode
doca_rdma_result
option_class
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_len
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_type
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
ordered_list_pipe
doca_flow_fwd
ordered_lists
doca_flow_pipe_cfg
outer
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
doca_flow_actions
outer_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
output_chksum
doca_compress_lz4_job
doca_compress_deflate_job

P

payload_offset
doca_dpi_job
pbs
doca_flow_resource_meter_cfg
pipe
doca_flow_fwd
pipe_id
doca_flow_grpc_bindable_obj
pir
doca_flow_resource_meter_cfg
pkt
doca_dpi_job
doca_dpi_result
pkt_meta
doca_flow_meta
pop
doca_flow_actions
port
doca_flow_pipe_cfg
port_id
doca_flow_port_cfg
doca_flow_fwd
doca_flow_grpc_pipe_cfg
doca_flow_grpc_bindable_obj
port_meta
doca_flow_meta
priv_data_size
doca_flow_port_cfg
proto_type
doca_flow_resource_crypto_cfg
doca_flow_actions
protocol
doca_flow_tun
push
doca_flow_actions

Q

queue_depth
doca_flow_cfg
queues
doca_flow_cfg
queues_array
doca_flow_resource_rss_cfg

R

random
doca_flow_meta
raw
doca_rdma_gid
raw_key
doca_encryption_key
rdma_peer_addr
doca_rdma_job_send
doca_rdma_job_read_write
doca_rdma_job_atomic
doca_rdma_result
recover_matrix
doca_ec_job_recover
reformat_data
doca_flow_resource_crypto_cfg
reformat_data_sz
doca_flow_resource_crypto_cfg
reformat_icv_sz
doca_flow_resource_crypto_cfg
reformat_type
doca_flow_resource_crypto_cfg
remove_flow_enable
doca_ipsec_sa_event_attrs
remove_flow_packet_count
doca_ipsec_sa_event_attrs
remove_flow_soft_lifetime
doca_ipsec_sa_event_attrs
replay_win_sz
doca_ipsec_sa_attr_ingress
req_buf
doca_sha_job
resource
doca_flow_cfg
resp_buf
doca_sha_job
result
doca_event
doca_dma_memcpy_result
doca_dpi_job
doca_sync_event_result
doca_regex_job_search
doca_rdma_result
result_buff
doca_rdma_job_atomic
rss_hash_func
doca_flow_fwd
doca_flow_resource_rss_cfg
rss_inner_flags
doca_flow_fwd
rss_key
doca_flow_cfg
rss_key_len
doca_flow_cfg
rss_outer_flags
doca_flow_fwd
rss_queues
doca_flow_fwd
rule_group_ids
doca_regex_job_search
rule_id
doca_regex_match

S

sa
doca_ipsec_sa_destroy_job
sa_attrs
doca_ipsec_sa_create_job
salt
doca_encryption_key
security
doca_flow_actions
security_ctx
doca_flow_resource_crypto_cfg
seqn_first
doca_rmax_in_stream_completion
session
doca_sha_partial_job
sha_job
doca_sha_partial_job
shared_counter_id
doca_flow_monitor
shared_meter_id
doca_flow_monitor
shared_mirror_id
doca_flow_monitor
shared_rss_id
doca_flow_fwd
sig_id
doca_dpi_sig_info
doca_dpi_sig_data
size
doca_flow_ordered_list
sn_attr
doca_ipsec_sa_attrs
sn_inc_enable
doca_ipsec_sa_attr_egress
sn_initial
doca_ipsec_sa_attr_sn
soft_lifetime_arm
doca_ipsec_sa_event_attrs
src
doca_flow_ct_meta
src_buff
doca_dma_job_memcpy
doca_compress_deflate_job
doca_compress_lz4_job
doca_ec_job
doca_rdma_job_send
doca_rdma_job_read_write
src_data_rdnc_buff
doca_ec_job_update
src_ip
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_ip6
doca_flow_header_ip4
doca_flow_ct_match4
doca_dpi_parsing_info
src_mac
doca_flow_header_eth
src_original_data_buff
doca_ec_job_create
src_port
doca_flow_header_l4_port
src_remaining_data_buff
doca_ec_job_recover
status_flags
doca_regex_search_result
doca_dpi_result
swap_or_add_data
doca_rdma_job_atomic

T

target
doca_flow_fwd
doca_flow_resource_mirror_cfg
tci
doca_flow_header_eth_vlan
tcp
doca_flow_header_format
tcp_session_del_s
doca_flow_ct_cfg
tcp_timeout_s
doca_flow_ct_cfg
total_bytes
doca_flow_query
total_pkts
doca_flow_query
ts_first
doca_rmax_in_stream_completion
ts_last
doca_rmax_in_stream_completion
ttl
doca_flow_header_ip4
tun
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
doca_flow_actions
tunnel_type
doca_flow_ct_cfg
type
doca_job
doca_flow_push_action
doca_flow_ip_addr
doca_flow_header_eth
doca_flow_tun
doca_flow_ct_meta
doca_flow_geneve_option
doca_flow_header_icmp
doca_encryption_key
doca_flow_port_cfg
doca_flow_fwd
doca_flow_pipe_attr
doca_flow_grpc_bindable_obj
doca_event
doca_flow_action_desc

U

u32
doca_flow_meta
doca_flow_ct_meta
udp
doca_flow_header_format
udp_timeout_s
doca_flow_ct_cfg
unbind_cb
doca_flow_cfg
update_matrix
doca_ec_job_update
user_data
doca_event
doca_job

V

value
doca_sync_event_job_wait
doca_sync_event_job_get
doca_sync_event_job_update_add
doca_sync_event_job_update_set
ver_opt_len
doca_flow_header_geneve
version_ihl
doca_flow_header_ip4
vni
doca_flow_header_geneve
vxlan_dst_port
doca_flow_ct_cfg
vxlan_tun_id
doca_flow_tun

Z

zone
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6

