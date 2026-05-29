Namespace holoscan
The code is partially copied from modules/holoinfer/src/include/holoinfer_buffer.hpp When time comes, we will merge these two implementations, so that not only holoinfer, but also any other Holoscan SDK components can use these classes.
Helper class for using handles with std::unique_ptr which requires that a custom handle type satisfies NullablePointer https://en.cppreference.com/w/cpp/named_req/NullablePointer.
T
type to hold
Template Struct _type_info< Parameter< std::array< T, N > > >
Template Struct _type_info< Parameter< std::shared_ptr< T > > >
Template Struct _type_info< Parameter< std::vector< std::vector< T > > > >
Template Struct _type_info< std::vector< std::shared_ptr< T > > >
Template Struct _type_info< std::vector< std::vector< std::shared_ptr< T > > > >
Template Struct _type_info< std::vector< std::vector< T > > >
Template Struct base_type< T, typename std::enable_if_t< std::is_base_of_v< Condition, std::decay_t< T > > > >
Template Struct base_type< T, typename std::enable_if_t< std::is_base_of_v< Resource, std::decay_t< T > > > >
Template Struct codec< std::unordered_map< KeyType, ValueType > >
Template Struct codec< std::vector< ops::HolovizOp::InputSpec > >
Template Struct codec< std::vector< ops::HolovizOp::InputSpec::View > >
Template Struct codec< std::vector< ops::InferenceOp::ActivationSpec > >
Template Struct codec< std::vector< std::vector< typeT > > >
Template Struct condition_default_name< AsynchronousCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaBufferAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaEventCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaStreamCondition >
Template Struct condition_default_name< DownstreamMessageAffordableCondition >
Template Struct condition_default_name< ExpiringMessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MemoryAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MultiMessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MultiMessageAvailableTimeoutCondition >
Template Struct condition_default_name< PublisherAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< SubscriberAvailableCondition >
Struct GreedyFragmentAllocationStrategy::AvailableSystemResourceComparator
Struct GreedyFragmentAllocationStrategy::SystemResourceRequirementComparator
Struct HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::ExportedTensorDescriptor
Struct HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::NativeBufferHolder
Template Struct network_context_default_name< FastDdsPubSubNetworkContext >
Template Struct network_context_default_name< InMemoryPubSubNetworkContext >
Template Struct network_context_default_name< PubSubContext >
Template Struct operator_default_name< ops::BayerDemosaicOp >
Template Struct operator_default_name< ops::DataTypeRxTestOp >
Template Struct operator_default_name< ops::DataTypeTxTestOp >
Template Struct operator_default_name< ops::FormatConverterOp >
Template Struct operator_default_name< ops::InferenceProcessorOp >
Template Struct operator_default_name< ops::PingTensorRxOp >
Template Struct operator_default_name< ops::PingTensorTxOp >
Template Struct operator_default_name< ops::RawImageProcessorOp >
Template Struct operator_default_name< ops::SegmentationPostprocessorOp >
Template Struct operator_default_name< ops::V4L2VideoCaptureOp >
Template Struct operator_default_name< ops::VideoStreamRecorderOp >
Template Struct operator_default_name< ops::VideoStreamReplayerOp >
Template Struct resource_default_name< AsyncBufferReceiver >
Template Struct resource_default_name< AsyncBufferTransmitter >
Template Struct resource_default_name< CudaGreenContextPool >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::AsyncConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::BasicConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::GXFConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::SimpleTextSerializer >
Template Struct resource_default_name< DoubleBufferReceiver >
Template Struct resource_default_name< DoubleBufferTransmitter >
Template Struct resource_default_name< OrConditionCombiner >
Template Struct resource_default_name< SerializationBuffer >
Template Struct resource_default_name< StdComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< StdEntitySerializer >
Template Struct resource_default_name< StreamOrderedAllocator >
Template Struct resource_default_name< UcxComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxEntitySerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxHoloscanComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxSerializationBuffer >
Template Struct scheduler_default_name< EventBasedScheduler >
Template Struct scheduler_default_name< MultiThreadScheduler >
Template Function holoscan::convert_float_to_integer_with_check
Template Function holoscan::convert_signed_integer_with_check
Template Function holoscan::convert_unsigned_integer_with_check
Template Function holoscan::forward_error(const expected<T, E>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const SO2<K>&, const SO2<K>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const SO3<K>&, const SO3<K>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const Pose2<K>&, const Pose2<K>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const Pose3<K>&, const Pose3<K>&)
Template Function holoscan::is_pose_almost_identity(const Pose2<K>&)
Template Function holoscan::is_pose_almost_identity(const Pose3<K>&)
Template Function holoscan::operator-(const Quaternion<K>&, const Quaternion<K>&)
Template Function holoscan::slerp_interpolate(K, const Pose2<K>&, const Pose2<K>&)
Template Function holoscan::slerp_interpolate(K, const Pose3<K>&, const Pose3<K>&)