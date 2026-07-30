NVIDIA Network Operator v26.4.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Cloud Orchestration  NVIDIA Network Operator v26.4.1  Host Device Network with RDMA

Host Device Network with RDMA

Note

You can automate the configuration of this use case with NVIDIA Kubernetes Launch Kit. For more details, see Configuration Assistance with Kubernetes Launch Kit.

Step 1: Create NicClusterPolicy with host device support

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apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
  name: nic-cluster-policy
spec:
  sriovDevicePlugin:
    image: sriov-network-device-plugin
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v26.4.1
    config: |
      {
        "resourceList": [
          {
            "resourcePrefix": "nvidia.com",
            "resourceName": "hostdev",
            "selectors": {
              "vendors": ["15b3"],
              "isRdma": true
            }
          }
        ]
      }
  nvIpam:
    image: nvidia-k8s-ipam
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v26.4.1
    imagePullSecrets: []
    enableWebhook: false
  secondaryNetwork:
    cniPlugins:
      image: plugins
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.1
    multus:
      image: multus-cni
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.1

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kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml

Step 2: Create IPPool for nv-ipam

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apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: hostdev-pool
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.3.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.3.1

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kubectl apply -f ippool.yaml

Step 3: Create HostDeviceNetwork

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apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: HostDeviceNetwork
metadata:
  name: hostdev-net
spec:
  networkNamespace: "default"
  resourceName: "hostdev"
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "hostdev-pool"
    }

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kubectl apply -f hostdevicenetwork.yaml

Step 4: Deploy test workload

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apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: hostdev-test-pod
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: hostdev-net
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        nvidia.com/hostdev: '1'
      limits:
        nvidia.com/hostdev: '1'

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kubectl apply -f pod.yaml

Verify the deployment:

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kubectl exec -it hostdev-test-pod -- lspci | grep Mellanox

Complete Configuration

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apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
  name: nic-cluster-policy
spec:
  sriovDevicePlugin:
    image: sriov-network-device-plugin
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v26.4.1
    config: |
      {
        "resourceList": [
          {
            "resourcePrefix": "nvidia.com",
            "resourceName": "hostdev",
            "selectors": {
              "vendors": ["15b3"],
              "isRdma": true
            }
          }
        ]
      }
  nvIpam:
    image: nvidia-k8s-ipam
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v26.4.1
    imagePullSecrets: []
    enableWebhook: false
  secondaryNetwork:
    cniPlugins:
      image: plugins
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.1
    multus:
      image: multus-cni
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: hostdev-pool
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.3.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.3.1
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: HostDeviceNetwork
metadata:
  name: hostdev-net
spec:
  networkNamespace: "default"
  resourceName: "hostdev"
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "hostdev-pool"
    }
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: hostdev-test-pod
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: hostdev-net
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        nvidia.com/hostdev: '1'
      limits:
        nvidia.com/hostdev: '1'

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© Copyright 2025-2026, NVIDIA. Last updated on Jul 30, 2026
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