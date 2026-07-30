Deploy MacVLAN Network with RDMA Shared Device
You can automate the configuration of this use case with NVIDIA Kubernetes Launch Kit. For more details, see Configuration Assistance with Kubernetes Launch Kit.
Step 1: Create NicClusterPolicy with RDMA shared device
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
rdmaSharedDevicePlugin:
image: k8s-rdma-shared-dev-plugin
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
config: |
{
"configList": [
{
"resourceName": "rdma_shared_device_a",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ens1f0"]
}
}
]
}
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml
Step 2: Create IPPool for nv-ipam
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: macvlan-pool
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.4.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.4.1
kubectl apply -f ippool.yaml
Step 3: Create MacvlanNetwork
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: MacvlanNetwork
metadata:
name: macvlan-network
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ens1f0"
mode: "bridge"
mtu: 1500
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "macvlan-pool"
}
kubectl apply -f macvlannetwork.yaml
Step 4: Deploy test workload
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: macvlan-test-pod
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: macvlan-network
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
kubectl apply -f pod.yaml
Verify the deployment:
kubectl exec -it macvlan-test-pod -- ip addr show
kubectl exec -it macvlan-test-pod -- ibv_devinfo
Complete Configuration
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
rdmaSharedDevicePlugin:
image: k8s-rdma-shared-dev-plugin
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
config: |
{
"configList": [
{
"resourceName": "rdma_shared_device_a",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ens1f0"]
}
}
]
}
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: macvlan-pool
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.4.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.4.1
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: MacvlanNetwork
metadata:
name: macvlan-network
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ens1f0"
mode: "bridge"
mtu: 1500
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "macvlan-pool"
}
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: macvlan-test-pod
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: macvlan-network
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_a: 1