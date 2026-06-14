NVIDIA Network Operator v26.4.0
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NVIDIA Network Operator Container Images

Repository

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Tag

Digest

nvcr.io/nvidia/cloud-native network-operator v26.4.0 sha256:07867535ee9853e9da28824e1334fe3577e5c843c6c54e372b6e86cae09bd0fd
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nvcr.io/nvidia/mellanox nvidia-k8s-ipam network-operator-v26.4.0 sha256:ff7cadaf425a2def4db2ff769c4f2c293090f6970f0c27b40a2b472014b5cfb8
nvcr.io/nvidia/mellanox nic-feature-discovery network-operator-v26.4.0 sha256:87a40b10a44cd3e028ea16725af8f22b16f5e8ddc533441632616fd9bc53228a
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nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-operator network-operator-v26.4.0 sha256:a799fe3c9fd376a30083909da5a5b39f7851af4dc00d719493eb0256dd396446
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-operator-webhook network-operator-v26.4.0 sha256:b811ba0fa8fb88482ba9bee06287bb64854f9c7c56d1772103d5bb4b8ebabf43
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-operator-config-daemon network-operator-v26.4.0 sha256:52aa75fe434448164885c1c3b7bd7f319775ecfc941f47532c0e789bb6aeb584
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-device-plugin network-operator-v26.4.0 sha256:549c8e6baec0f682780124212f552147b2e41776fcc3453f98c28c001d65e119
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-cni network-operator-v26.4.0 sha256:90e88077aea8b720c5b754f65e6b61699d66b73e2574dc8908801c9330e170e7
nvcr.io/nvidia/mellanox ib-sriov-cni network-operator-v26.4.0 sha256:8e726d20729bb9446f66fa96552af9afdde9916e2ac5f2d03211afa60f8feb9c
nvcr.io/nvidia/mellanox dra-driver-sriov network-operator-v26.4.0 sha256:4826e987fd4e2d9886a5329e6dde50bf4a5cdcba1320546cd2eb16d86e854a2d
nvcr.io/nvidia/mellanox plugins network-operator-v26.4.0 sha256:9d50e188ecba0071aaecee735770f75d6c9a76c3705f0731da3f7153b20b7e00
nvcr.io/nvidia/mellanox multus-cni network-operator-v26.4.0 sha256:0982edc0b68a288b90e4be8bfb219e0119d48ee51f6c0bb3383a82ebc3fa09a1
nvcr.io/nvidia/mellanox ovs-cni-plugin network-operator-v26.4.0 sha256:324a5d0ddcc35a57e3bfb8992f86c065ca2d0b033d54de20cc709f3825c80276
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nvcr.io/nvidia/mellanox nic-configuration-operator network-operator-v26.4.0 sha256:71ce9925c5b03b50be12e55b616dbde424e40e31e889c41485c5bda29908b54c
nvcr.io/nvidia/mellanox nic-configuration-operator-daemon network-operator-v26.4.0 sha256:fe970471827cef38d4270e275d58282d140aeb3b4f19636506b02b1cdd20de2e
nvcr.io/nvidia/mellanox maintenance-operator network-operator-v26.4.0 sha256:fa285b8b3ea1b2ee8136136ef73ff92ccaf66818b3f62d90d02da556de754292
nvcr.io/nvidia/mellanox spectrum-x-operator network-operator-v26.4.0 sha256:e9d26776153a74abaf9c7813bd580dfd9aa424921d09825a732bfe9cbf9661f6

DOCA-OFED Driver Container Images

Repository

Image Name

Version

nvcr.io/nvidia/mellanox doca-driver doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0

The followings tags are available for the above DOCA-OFED Driver container version:

Ubuntu

Tags

Digest

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-5.15.0-179-generic-ubuntu22.04-amd64

 sha256:e2fb98399b0b9c0ab7c07ac08145595101c791dec60fe4488b0a262d38e4da12

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-5.15.0-179-generic-ubuntu22.04-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1016-oracle-ubuntu24.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1016-oracle-ubuntu24.04-arm64

 sha256:8e9c0d34d807d580e5e65ea2aefea3ea2bd602b99190a5799b6222a5227c1ce1

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1017-aws-ubuntu24.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1017-aws-ubuntu24.04-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1017-azure-ubuntu24.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1017-azure-ubuntu24.04-arm64

 sha256:e88758718985959464609fe5005a60b048225eb22a4c75fb9efd7ea4aacc759c

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1021-nvidia-ubuntu24.04-amd64

 sha256:fb9495a8f5c1089e8c5e35d888295885141a71630f4cb31aa9a99f3373c3393c

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.17.0-1021-nvidia-ubuntu24.04-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.8.0-1052-azure-ubuntu22.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.8.0-1052-azure-ubuntu22.04-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.8.0-1054-oracle-ubuntu22.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.8.0-1054-oracle-ubuntu22.04-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.8.0-1055-nvidia-ubuntu22.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.8.0-1055-nvidia-ubuntu22.04-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-6.8.0-124-generic-ubuntu24.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-ubuntu22.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-ubuntu22.04-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-ubuntu24.04-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-ubuntu24.04-arm64

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RHCOS

Tags

Digest

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhcos4.17-amd64
doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhcos4.18-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhcos4.17-arm64
doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhcos4.18-arm64

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RHEL

Tags

Digest

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel10.0-amd64

 sha256:8d7f8a3f5376d668c061a3ea976cf4f1b7007bd5b15a80fa6a1a029e1670b8a8

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel10.0-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel8.10-amd64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel8.10-arm64

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doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel9.4-amd64
doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel9.6-amd64

 sha256:fafe2844b8fb624b5a491155438e2b05702eb4a1fae2ccd0dfbd71468a43081c

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel9.4-arm64
doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel9.6-arm64

 sha256:c74dc21c84d7b611dbd921e1984d026427b2c6b13ad5340876382dcb98745544

SLES

Tags

Digest

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-sles15.7-amd64

 sha256:77da9eb69d1947ae01d224b70d6430d057dee18f0a5b208e1e0cab9ed0f344f0

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-sles15.7-arm64

 sha256:ae1886acc2b84ad11984d444ee25bcdfee408ff12d8d96554c2f143e6a45bc1a

STIG FIPS Compliant DOCA-OFED Driver Container Images

Repository

Image Name

Version

nvcr.io/nvidia/mellanox doca-driver-stig-fips doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0

The followings tags are available for the above STIG FIPS Compliant DOCA-OFED Driver container version:

Ubuntu

Tags

Digest

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-ubuntu24.04-amd64

 sha256:2a6a33224dc407daa3f82f05d4fbbb73880f0f9dd6c55992ae4f6808c1c7c7d8

RHEL

Tags

Digest

doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0-rhel9.6-amd64

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