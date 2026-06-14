Customization Options
- Helm Chart
- CRDs
- mellanox.com/v1alpha1
- AppliedState
- ConfigMapNameReference
- DOCATelemetryServiceConfig
- DOCATelemetryServiceSpec
- DevicePluginSpec
- DrainSpec
- DriverUpgradePolicySpec
- GlobalConfig
- HostDeviceNetwork
- HostDeviceNetworkSpec
- HostDeviceNetworkStatus
- IBKubernetesSpec
- IPoIBNetwork
- IPoIBNetworkSpec
- IPoIBNetworkStatus
- ImageSpec
- ImageSpecWithConfig
- MacvlanNetwork
- MacvlanNetworkSpec
- MacvlanNetworkStatus
- MultusSpec
- NICFeatureDiscoverySpec
- NVIPAMSpec
- NicClusterPolicy
- NicClusterPolicySpec
- NicClusterPolicyStatus
- NicConfigurationOperatorSpec
- NicFirmwareStorageSpec
- NicNodePolicy
- NicNodePolicySpec
- NicNodePolicyStatus
- NicPolicyCR
- OFEDDriverSpec
- PodProbeSpec
- ResourceRequirements
- SecondaryNetworkSpec
- SpectrumXOperatorSpec
string
- WaitForCompletionSpec
- mellanox.com/v1alpha1
- NicClusterPolicy Custom Resource Example
- Heterogeneous Clusters with NicNodePolicy
- When to Use NicNodePolicy
- How NicClusterPolicy and NicNodePolicy Work Together
- DOCA-OFED Driver Upgrades with NicNodePolicy
- Deployment Rules and Restrictions
- Verifying the Deployment
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