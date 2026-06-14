NVIDIA Network Operator v26.4.0
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Legal Notices and 3rd Party Licenses

Component

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Legal Notices and 3rd Party Licenses

NVIDIA Network Operator v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA Network Operator Init Container network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
RDMA Shared Device Plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
IB Kubernetes Plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
IP Over Infiniband (IPoIB) CNI plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA IPAM Plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA NIC Feature Discovery network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
Node Feature Discovery network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
SRIOV Network Operator network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
SR-IOV Network Device Plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
SR-IOV CNI plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
InfiniBand SR-IOV CNI plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
Multus CNI network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
RDMA CNI plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
Open vSwitch CNI plugin network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA NIC Configuration Operator network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA Maintenance Operator network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA SpectrumX Operator network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
CNI Plugins network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
DOCA Driver Container doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0

- License
- 3rd Part Notice
DRA SR-IOV Driver network-operator-v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
Kubernetes Launch Kit v26.4.0

- License
- 3rd Part Notice
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© Copyright 2025-2026, NVIDIA. Last updated on Jun 14, 2026
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