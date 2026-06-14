NVIDIA Network Operator v26.4.0
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Deploy SR-IOV InfiniBand Network with RDMA

Note

You can automate the configuration of this use case with NVIDIA Kubernetes Launch Kit. For more details, see Configuration Assistance with Kubernetes Launch Kit.

Step 1: Create NicClusterPolicy for InfiniBand

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apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
  name: nic-cluster-policy
spec:
  ofedDriver:
    image: doca-driver
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0
  nvIpam:
    image: nvidia-k8s-ipam
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v26.4.0
    imagePullSecrets: []
    enableWebhook: false
  secondaryNetwork:
    cniPlugins:
      image: plugins
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.0
    multus:
      image: multus-cni
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.0

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kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml

Step 2: Create IPPool for nv-ipam

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apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: sriov-ib-pool
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.6.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.6.1

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kubectl apply -f ippool.yaml

Step 3: Configure SR-IOV for InfiniBand

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apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
  name: infiniband-sriov
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  deviceType: netdevice
  mtu: 1500
  nodeSelector:
    feature.node.kubernetes.io/pci-15b3.present: "true"
  nicSelector:
    vendor: "15b3"
  linkType: IB
  isRdma: true
  numVfs: 8
  priority: 90
  resourceName: mlnxnics

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kubectl apply -f sriovnetworknodepolicy.yaml

Step 4: Create SriovIBNetwork

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apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovIBNetwork
metadata:
  name: sriov-ib-network
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "sriov-ib-pool"
    }
  resourceName: mlnxnics
  linkState: enable
  networkNamespace: default

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kubectl apply -f sriovibnetwork.yaml

Step 5: Deploy test workload

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apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: sriov-ib-test-pod
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: sriov-ib-network
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        nvidia.com/mlnxnics: '1'
      limits:
        nvidia.com/mlnxnics: '1'

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kubectl apply -f pod.yaml

Verify the deployment:

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kubectl exec -it sriov-ib-test-pod -- ibv_devices
kubectl exec -it sriov-ib-test-pod -- ibstat

Complete Configuration

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apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
  name: nic-cluster-policy
spec:
  ofedDriver:
    image: doca-driver
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0
  nvIpam:
    image: nvidia-k8s-ipam
    repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
    version: network-operator-v26.4.0
    imagePullSecrets: []
    enableWebhook: false
  secondaryNetwork:
    cniPlugins:
      image: plugins
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.0
    multus:
      image: multus-cni
      repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
      version: network-operator-v26.4.0
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
  name: sriov-ib-pool
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  subnet: 192.168.6.0/24
  perNodeBlockSize: 50
  gateway: 192.168.6.1
---
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
  name: infiniband-sriov
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  deviceType: netdevice
  mtu: 1500
  nodeSelector:
    feature.node.kubernetes.io/pci-15b3.present: "true"
  nicSelector:
    vendor: "15b3"
  linkType: IB
  isRdma: true
  numVfs: 8
  priority: 90
  resourceName: mlnxnics
---
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovIBNetwork
metadata:
  name: sriov-ib-network
  namespace: nvidia-network-operator
spec:
  ipam: |
    {
      "type": "nv-ipam",
      "poolName": "sriov-ib-pool"
    }
  resourceName: mlnxnics
  linkState: enable
  networkNamespace: default
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: sriov-ib-test-pod
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: sriov-ib-network
spec:
  containers:
  - name: test-container
    image: mellanox/rping-test
    command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
    securityContext:
      capabilities:
        add: ["IPC_LOCK"]
    resources:
      requests:
        nvidia.com/mlnxnics: '1'
      limits:
        nvidia.com/mlnxnics: '1'

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© Copyright 2025-2026, NVIDIA. Last updated on Jun 14, 2026
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