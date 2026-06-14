Deploy IP over InfiniBand with RDMA Shared Device
You can automate the configuration of this use case with NVIDIA Kubernetes Launch Kit. For more details, see Configuration Assistance with Kubernetes Launch Kit.
Step 1: Create NicClusterPolicy with IPoIB support and 3 RDMA shared device pools
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
ofedDriver:
image: doca-driver
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0
rdmaSharedDevicePlugin:
image: k8s-rdma-shared-dev-plugin
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
config: |
{
"configList": [
{
"resourceName": "rdma_shared_device_a",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ibs1f0"]
}
},
{
"resourceName": "rdma_shared_device_b",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ibs1f1"]
}
},
{
"resourceName": "rdma_shared_device_c",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ibs2f0"]
}
}
]
}
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
ipoib:
image: ipoib-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml
Step 2: Create IPPool CRs for nv-ipam with 3 IP pools
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: ipoib-pool-a
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.5.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.5.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: ipoib-pool-b
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.6.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.6.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: ipoib-pool-c
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.7.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.7.1
kubectl apply -f ippool.yaml
Step 3: Create IPoIBNetwork CRs for 3 IPoIB networks
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
name: ipoib-network-a
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ibs1f0"
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "ipoib-pool-a"
}
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
name: ipoib-network-b
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ibs1f1"
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "ipoib-pool-b"
}
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
name: ipoib-network-c
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ibs2f0"
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "ipoib-pool-c"
}
kubectl apply -f ipoibnetwork.yaml
Step 4: Deploy test workloads for 3 IPoIB networks
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: ipoib-test-pod-a
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-a
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: ipoib-test-pod-b
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-b
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_b: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_b: 1
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: ipoib-test-pod-c
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-c
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_c: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_c: 1
kubectl apply -f pod.yaml
Verify the deployment:
kubectl exec -it ipoib-test-pod-a -- ibstat
kubectl exec -it ipoib-test-pod-a -- ip addr show
kubectl exec -it ipoib-test-pod-b -- ibstat
kubectl exec -it ipoib-test-pod-b -- ip addr show
kubectl exec -it ipoib-test-pod-c -- ibstat
kubectl exec -it ipoib-test-pod-c -- ip addr show
Complete Configuration
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
ofedDriver:
image: doca-driver
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: doca3.4.0-26.04-0.8.6.0-0
rdmaSharedDevicePlugin:
image: k8s-rdma-shared-dev-plugin
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
config: |
{
"configList": [
{
"resourceName": "rdma_shared_device_a",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ibs1f0"]
}
},
{
"resourceName": "rdma_shared_device_b",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ibs1f1"]
}
},
{
"resourceName": "rdma_shared_device_c",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ibs2f0"]
}
}
]
}
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
ipoib:
image: ipoib-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.4.0
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: ipoib-pool-a
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.5.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.5.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: ipoib-pool-b
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.6.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.6.1
---
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: ipoib-pool-c
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.7.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.7.1
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
name: ipoib-network-a
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ibs1f0"
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "ipoib-pool-a"
}
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
name: ipoib-network-b
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ibs1f1"
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "ipoib-pool-b"
}
---
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: IPoIBNetwork
metadata:
name: ipoib-network-c
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ibs2f0"
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "ipoib-pool-c"
}
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: ipoib-test-pod-a
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-a
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: ipoib-test-pod-b
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-b
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_b: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_b: 1
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: ipoib-test-pod-c
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ipoib-network-c
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_c: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_c: 1