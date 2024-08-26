Computer Vision Model Zoo
- Visual ChangeNet-Classification
- Visual ChangeNet-Segmentation
- CenterPose
- PeopleNet
- PeopleNet Transformer
- PeopleSemSegFormer
- PCB Classification
- Optical Inspection
- Retail Object Detection
- Retail Object Recognition
- TrafficCamNet
- DashCamNet
- LPDNet
- LPRNet
- VehicleTypeNet
- VehicleMakeNet
- Optical Character Detection Network
- Optical Character Recognition Network
- PeopleSegNet
- PeopleSemSegNet
- FaceDetect-IR
- FaceDetect
- Gaze Estimation
- Emotion Classification
- HeartRate Estimation
- Facial Landmarks Estimation
- Gesture Recognition
- Body Pose Estimation
- CitySemSegFormer
- ReidentificationNet
- ReidentificationNet Transformer
- Open Images
