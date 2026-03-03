TAO Converter [Deprecated]#
The TAO Converter is distributed as a separate binary for x86 and Jetson platforms. The tao-converter binaries are available as an NGC resource.
Note
TAO Converter is now depricated for x86 devices; we recommend using TAO Deploy to generate a device-specific optimized engine. TAO Converter is still required for deploying to Jetson devices.
|
Parameters
|
Value
|
version
|
oid
|
sha256:de43f9c2742ec47c07d955bfa5717f1bf2fb4a581f254a8ec72d35f0baf663de
|
size
|
174
|
- TAO Converter with Classification TF1/TF2
- TAO Converter with Deformable DETR
- TAO Converter with Detectnet_v2
- TAO Converter with DSSD
- TAO Converter with EfficientDet
- TAO Converter with FasterRCNN
- TAO Converter with MaskRCNN
- TAO Converter with Multitask Classification
- TAO Converter with Retinanet
- TAO Converter with SSD
- TAO Converter with UNET
- TAO Converter with YOLOv3
- TAO Converter with YOLOv4
- TAO Converter with YOLOv4-tiny