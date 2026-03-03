TAO Converter [Deprecated]#

The TAO Converter is distributed as a separate binary for x86 and Jetson platforms. The tao-converter binaries are available as an NGC resource.

Note

TAO Converter is now depricated for x86 devices; we recommend using TAO Deploy to generate a device-specific optimized engine. TAO Converter is still required for deploying to Jetson devices.

