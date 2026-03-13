Red Hat Enterprise Linux with KVM Support

|Since 19.4: NVIDIA vGPU for RHEL KVM 10.1
|Red Hat Enterprise Linux with KVM 10.1
- NVIDIA vGPU
- GPU pass through
- L2
- L4
- L20
- L20 liquid cooled
- L40
- L40S
- RTX 5000 Ada
- RTX 5880 Ada
- RTX 6000 Ada
- RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
- A2
- A10
- A16
- A406
- M10
- T4
- V100
- RTX A50006
- RTX A55006
- RTX A60006
- RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
- Windows 11 25H27, 8
- Windows 10 22H29, 8
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- Red Hat CoreOS 4.11
- Red Hat Enterprise Linux 10.0, 10.111
- Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.7
- Red Hat Enterprise Linux 8.10
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
|NVIDIA vGPU for RHEL KVM 10.0
|Red Hat Enterprise Linux with KVM 10.0
- NVIDIA vGPU
- GPU pass through
- L2
- L4
- L20
- L20 liquid cooled
- L40
- L40S
- RTX 5000 Ada
- RTX 5880 Ada
- RTX 6000 Ada
- RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
- A2
- A10
- A16
- A406
- M10
- T4
- V100
- RTX A50006
- RTX A55006
- RTX A60006
- RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
- Since 19.4: Windows 11 25H27
- 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
- Windows 10 22H29, 8
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- Red Hat CoreOS 4.11
- Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 10.0, 10.111
- 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 10.011
- Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.7
- 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6
- Red Hat Enterprise Linux 8.10
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
|Since 19.4: NVIDIA vGPU for RHEL KVM 9.7
|Red Hat Enterprise Linux with KVM 9.7
- NVIDIA vGPU
- GPU pass through
- L2
- L4
- L20
- L20 liquid cooled
- L40
- L40S
- RTX 5000 Ada
- RTX 5880 Ada
- RTX 6000 Ada
- RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
- A2
- A10
- A16
- A406
- M10
- T4
- V100
- RTX A50006
- RTX A55006
- RTX A60006
- RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
- Windows 11 25H27, 8
- Windows 10 22H29, 8
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- Red Hat CoreOS 4.11
- Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.7
- Red Hat Enterprise Linux 8.10
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
|NVIDIA vGPU for RHEL KVM 9.6
|Red Hat Enterprise Linux with KVM 9.6
- NVIDIA vGPU
- GPU pass through
- L2
- L4
- L20
- L20 liquid cooled
- L40
- L40S
- RTX 5000 Ada
- RTX 5880 Ada
- RTX 6000 Ada
- RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
- A2
- A10
- A16
- A406
- M10
- T4
- V100
- RTX A50006
- RTX A55006
- RTX A60006
- RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
- Since 19.4: Windows 11 25H27
- 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
- Windows 10 22H29, 8
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- Red Hat CoreOS 4.11
- Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.712
- 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.612
- Red Hat Enterprise Linux 8.10
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
|NVIDIA vGPU for RHEL KVM 9.4
|Red Hat Enterprise Linux with KVM 9.4
- NVIDIA vGPU
- GPU pass through
- L2
- L4
- L20
- L20 liquid cooled
- L40
- L40S
- RTX 5000 Ada
- RTX 5880 Ada
- RTX 6000 Ada
- RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
- A2
- A10
- A16
- A406
- M10
- T4
- V100
- RTX A50006
- RTX A55006
- RTX A60006
- RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
- Since 19.4: Windows 11 25H27
- 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
- Windows 10 22H29, 8
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- Red Hat CoreOS 4.11
- Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.712
- 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.612
- Red Hat Enterprise Linux 8.10
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
|NVIDIA vGPU for RHEL KVM 8.10
|Red Hat Enterprise Linux with KVM 8.10
- NVIDIA vGPU
- GPU pass through
- L2
- L4
- L20
- L20 liquid cooled
- L40
- L40S
- RTX 5000 Ada
- RTX 5880 Ada
- RTX 6000 Ada
- RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
- A2
- A10
- A16
- A406
- M10
- T4
- V100
- RTX A50006
- RTX A55006
- RTX A60006
- RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
- Since 19.4: Windows 11 25H27
- 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
- Windows 10 22H29, 8
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- Red Hat CoreOS 4.11
- Red Hat Enterprise Linux 8.10
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
|NVIDIA vGPU for Red Hat OpenShift Virtualization (OSV)
- Red Hat OpenShift Virtualization (OSV) 4.16
- Red Hat OpenShift Virtualization (OSV) 4.15
- NVIDIA vGPU
- GPU pass through
- NVIDIA RTX A60006
- NVIDIA RTX A55006
- NVIDIA RTX A50006
- NVIDIA A406
- NVIDIA A16
- NVIDIA A10
- NVIDIA A2
- NVIDIA RTX 6000 Ada
- NVIDIA L40S
- NVIDIA L40
- NVIDIA L20
- NVIDIA L4
- NVIDIA L2
- Since 19.4: Windows 11 25H27
- 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
- Windows 10 22H29, 8
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.
- Red Hat Enterprise Linux 9.2, 9.4, 9.5
- Red Hat Enterprise Linux 8.8, 8.10
- HP RGS
- Mechdyne TGX
- NICE DCV
- HP Anyware10
SPICE is not supported.