NVIDIA Virtual GPU Software v19.0 through 19.4
Red Hat Enterprise Linux with KVM Support

Driver PackageHypervisor or Bare-Metal OSSoftware Product DeploymentHardware SupportedGuest OS Support1, 2, 3Supported Virtualization Products4, 5
Since 19.4: NVIDIA vGPU for RHEL KVM 10.1Red Hat Enterprise Linux with KVM 10.1
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • M10
  • T4
  • V100
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
  • Windows 11 25H27, 8
  • Windows 10 22H29, 8
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Windows Server 2022
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Red Hat CoreOS 4.11
  • Red Hat Enterprise Linux 10.0, 10.111
  • Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.7
  • Red Hat Enterprise Linux 8.10
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

NVIDIA vGPU for RHEL KVM 10.0Red Hat Enterprise Linux with KVM 10.0
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • M10
  • T4
  • V100
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
  • Since 19.4: Windows 11 25H27
  • 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
  • Windows 10 22H29, 8
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Windows Server 2022
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Red Hat CoreOS 4.11
  • Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 10.0, 10.111
  • 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 10.011
  • Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.7
  • 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6
  • Red Hat Enterprise Linux 8.10
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

Since 19.4: NVIDIA vGPU for RHEL KVM 9.7Red Hat Enterprise Linux with KVM 9.7
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • M10
  • T4
  • V100
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
  • Windows 11 25H27, 8
  • Windows 10 22H29, 8
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Windows Server 2022
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Red Hat CoreOS 4.11
  • Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.7
  • Red Hat Enterprise Linux 8.10
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

NVIDIA vGPU for RHEL KVM 9.6Red Hat Enterprise Linux with KVM 9.6
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • M10
  • T4
  • V100
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
  • Since 19.4: Windows 11 25H27
  • 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
  • Windows 10 22H29, 8
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Windows Server 2022
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Red Hat CoreOS 4.11
  • Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.712
  • 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.612
  • Red Hat Enterprise Linux 8.10
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

NVIDIA vGPU for RHEL KVM 9.4Red Hat Enterprise Linux with KVM 9.4
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • M10
  • T4
  • V100
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
  • Since 19.4: Windows 11 25H27
  • 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
  • Windows 10 22H29, 8
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Windows Server 2022
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Red Hat CoreOS 4.11
  • Since 19.4: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.6, 9.712
  • 19.0-19.3 only: Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.612
  • Red Hat Enterprise Linux 8.10
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

NVIDIA vGPU for RHEL KVM 8.10Red Hat Enterprise Linux with KVM 8.10
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • M10
  • T4
  • V100
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6
  • Since 19.4: Windows 11 25H27
  • 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
  • Windows 10 22H29, 8
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Windows Server 2022
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Red Hat CoreOS 4.11
  • Red Hat Enterprise Linux 8.10
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

NVIDIA vGPU for Red Hat OpenShift Virtualization (OSV)
  • Red Hat OpenShift Virtualization (OSV) 4.16
  • Red Hat OpenShift Virtualization (OSV) 4.15
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • NVIDIA RTX A60006
  • NVIDIA RTX A55006
  • NVIDIA RTX A50006
  • NVIDIA A406
  • NVIDIA A16
  • NVIDIA A10
  • NVIDIA A2
  • NVIDIA RTX 6000 Ada
  • NVIDIA L40S
  • NVIDIA L40
  • NVIDIA L20
  • NVIDIA L4
  • NVIDIA L2
  • Since 19.4: Windows 11 25H27
  • 19.0-19.3 only: Windows 11 24H27
  • Windows 10 22H29, 8
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Windows Server 2022
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

  • Red Hat Enterprise Linux 9.2, 9.4, 9.5
  • Red Hat Enterprise Linux 8.8, 8.10
  • HP RGS
  • Mechdyne TGX
  • NICE DCV
  • HP Anyware10

SPICE is not supported.

1NVIDIA vGPU software supports only 64-bit guest operating systems. No 32-bit guest operating systems are supported.

2Rocky Linux releases that are compatible with supported Red Hat Enterprise Linux releases are also supported as a guest OS.

3 Support for CentOS Linux releases derived from supported Red Hat Enterprise Linux releases is deprecated. The following CentOS Linux releases are the last releases to be supported by NVIDIA vGPU software:
  • CentOS Linux 7.9
  • CentOS Linux 8 (2011)

4 Not a complete list. Refer to vendor product documentation for complete support details.

5 For supported Horizon versions, see Virtual GPU Software for VMware vSphere Release Notes. For supported Citrix Virtual Apps and Desktops versions, see Virtual GPU Software for XenServer Release Notes.

6 The following GPUs are supported only in displayless mode and do not support physical displays:
  • NVIDIA A40
  • NVIDIA RTX A5000
  • NVIDIA RTX A5500
  • NVIDIA RTX A6000
  • Quadro RTX 6000
  • Quadro RTX 6000 passive
  • Quadro RTX 8000
  • Quadro RTX 8000 passive

7 All Windows 11 releases supported by Microsoft up to and including this release are supported. Windows Enterprise multi-session is not supported.

8Red Hat Enterprise Linux with KVM and RHV support Windows guest operating systems under specific Red Hat subscription programs. For details, refer to Certified Guest Operating Systems in Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization, Red Hat OpenShift Virtualization and Red Hat Enterprise Linux with KVM.

9 All Windows 10 releases supported by Microsoft up to and including this release are supported. Windows Enterprise multi-session is not supported.

10 Formerly known as Teradici Cloud Access Software. As of the 22.07 software release, Teradici Cloud Access Software is known as HP Anyware.

11 Because NVIDIA vGPU software does not support the Wayland display server protocol, Red Hat Enterprise Linux 10.0 and 10.1 are supported only in console and command-line interface (CLI) mode.

12 GPU pass through is not supported.

