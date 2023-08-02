Topics
NVIDIA TAO Toolkit v4.0.1
Submit Search
Submit Search
NVIDIA Docs Hub Homepage
NVIDIA TAO
NVIDIA TAO Toolkit v4.0.1
Instance Segmentation
Instance Segmentation
Data Input for Instance Segmentation
MaskRCNN
Pre-processing the Dataset
Creating a Configuration File
Training the Model
Evaluating the Model
Pruning the Model
Re-training the Pruned Model
Running Inference on the Model
Exporting the Model
TensorRT Engine Generation, Validation, and int8 Calibration
Deploying to DeepStream
Last updated on Aug 2, 2023