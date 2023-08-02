NVIDIA TAO Toolkit v4.0.1
TAO Converter

The TAO Converter is distributed as a separate binary for x86 and Jetson platforms. The tao-converter binaries are available as an NGC resource.

Note

TAO Converter is now depricated for x86 devices; we recommend using TAO Deploy to generate a device-specific optimized engine. TAO Converter is still required for deploying to Jetson devices.

TAO Converter Support Matrix for x86

TensorRT

TAO converter version

7.2

v3.21.08_trt7.2_x86

7.1

v3.21.08_trt7.1_x86

8.0

v3.21.11_trt8.0_x86

8.2

v3.21.11_trt8.2_x86

8.4

v3.21.11_trt8.4_x86
TAO Converter Support Matrix for Jetson

Platform

TensorRT version

TAO converter version

Jetson

7.1

v3.21.11_trt7.1_aarch64

Jetson

8.0

v3.21.11_trt8.0_aarch64

Jetson

8.4

v3.22.05_trt8.4_aarch64

AGX (Jetson + dGPU)

7.1

v3.21.11_trt7.1_agx

TAO Converter Instructions by Model
