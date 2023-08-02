TAO Converter
The TAO Converter is distributed as a separate binary for x86 and Jetson platforms. The tao-converter binaries are available as an NGC resource.
Note
TAO Converter is now depricated for x86 devices; we recommend using TAO Deploy to generate a device-specific optimized engine. TAO Converter is still required for deploying to Jetson devices.
|
TensorRT
|
TAO converter version
|
7.2
|
v3.21.08_trt7.2_x86
|
7.1
|
v3.21.08_trt7.1_x86
|
8.0
|
v3.21.11_trt8.0_x86
|
8.2
|
v3.21.11_trt8.2_x86
|
8.4
|
v3.21.11_trt8.4_x86
|
Platform
|
TensorRT version
|
TAO converter version
|
Jetson
|
7.1
|
v3.21.11_trt7.1_aarch64
|
Jetson
|
8.0
|
v3.21.11_trt8.0_aarch64
|
Jetson
|
8.4
|
v3.22.05_trt8.4_aarch64
|
AGX (Jetson + dGPU)
|
7.1
|
v3.21.11_trt7.1_agx
- TAO Converter with Classification TF1/TF2
- TAO Converter with Deformable DETR
- TAO Converter with Deformable DETR
- TAO Converter with DSSD
- TAO Converter with EfficientDet
- TAO Converter with FasterRCNN
- TAO Converter with MaskRCNN
- TAO Converter with Multitask Classification
- TAO Converter with Retinanet
- TAO Converter with SSD
- TAO Converter with UNET
- TAO Converter with YOLOv3
- TAO Converter with YOLOv4
- TAO Converter with YOLOv4-tiny