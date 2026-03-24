Ubuntu Support

NVIDIA Virtual GPU Software v20.0
Driver PackageHypervisor or Bare-Metal OSSoftware Product DeploymentHardware SupportedGuest OS Support1, 2, 3Supported Virtualization Products4, 5
Ubuntu 24.04 LTSUbuntu 24.04 LTS
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition liquid cooled
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • T4
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • Windows 11 25H27
  • Windows 10 22H2
  • Windows Server 2022
  • Ubuntu 24.04 LTS
  • Ubuntu 22.04 LTS
  • Ubuntu 20.04 LTS
HP Anyware8

SPICE is not supported.

Ubuntu 22.04 LTSUbuntu 22.04 LTS
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition liquid cooled
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • T4
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • Windows 11 25H27
  • Windows 10 22H2
  • Windows Server 2022
  • Ubuntu 24.04 LTS
  • Ubuntu 22.04 LTS
  • Ubuntu 20.04 LTS
HP Anyware8

SPICE is not supported.

Ubuntu 20.04 LTSUbuntu 20.04 LTS
  • NVIDIA vGPU
  • GPU pass through
  • L2
  • L4
  • L20
  • L20 liquid cooled
  • L40
  • L40S
  • RTX 5000 Ada
  • RTX 5880 Ada
  • RTX 6000 Ada
  • RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
  • RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition liquid cooled
  • A2
  • A10
  • A16
  • A406
  • T4
  • RTX A50006
  • RTX A55006
  • RTX A60006
  • Windows 11 25H27
  • Windows 10 22H2
  • Windows Server 2025
  • Ubuntu 20.04 LTS
HP Anyware8

SPICE is not supported.

1NVIDIA vGPU software supports only 64-bit guest operating systems. No 32-bit guest operating systems are supported.

2Rocky Linux releases that are compatible with supported Red Hat Enterprise Linux releases are also supported as a guest OS.

3 Support for CentOS Linux releases derived from supported Red Hat Enterprise Linux releases is deprecated. The following CentOS Linux releases are the last releases to be supported by NVIDIA vGPU software:
  • CentOS Linux 7.9
  • CentOS Linux 8 (2011)

4 Not a complete list. Refer to vendor product documentation for complete support details.

5 For supported Horizon versions, see Virtual GPU Software for VMware vSphere Release Notes. For supported Citrix Virtual Apps and Desktops versions, see Virtual GPU Software for XenServer Release Notes.

6 The following GPUs are supported only in displayless mode and do not support physical displays:
  • NVIDIA A40
  • NVIDIA RTX A5000
  • NVIDIA RTX A5500
  • NVIDIA RTX A6000
  • Quadro RTX 6000
  • Quadro RTX 6000 passive
  • Quadro RTX 8000
  • Quadro RTX 8000 passive

7 All Windows 11 releases supported by Microsoft up to and including this release are supported. Windows Enterprise multi-session is not supported.

8 Formerly known as Teradici Cloud Access Software. As of the 22.07 software release, Teradici Cloud Access Software is known as HP Anyware.

© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on Mar 24, 2026