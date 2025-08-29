PaddlePaddle Release Notes

This document describes the key features, software enhancements and improvements, known issues, and how to run this container. PaddlePaddle framework can be used for education, research, and product usage in your products, including for speech, voice, sound recognition, information retrieval, image recognition, and classification. The framework can also be used for text-based applications, such as detecting fraud and threats, analyzing time-series data to extract statistics, and video detection, such as motion and real-time threat detection in gaming, security, and so on. The PaddlePaddle container is released monthly to provide you with the latest NVIDIA deep learning software libraries and GitHub code contributions that have been sent upstream. The libraries and contributions have all been tested, tuned, and optimized.

For a complete view of the supported software and specific versions that are packaged with the frameworks based on the container image, see the Frameworks Support Matrix.

