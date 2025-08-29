PyTorch Release Notes

These release notes describe the key features, software enhancements and improvements, known issues, and how to run this container. The PyTorch framework enables you to develop deep learning models with flexibility, use Python packages such as SciPy, NumPy, and so on. The PyTorch framework is convenient and flexible, with examples that cover reinforcement learning, image classification, and machine translation as the more common use cases. The PyTorch container is released monthly to provide you with the latest NVIDIA deep learning software libraries and GitHub code contributions that have been sent upstream. The libraries and contributions have all been tested, tuned, and optimized.

For a complete view of the supported software and specific versions that are packaged with the frameworks based on the container image, see the Frameworks Support Matrix.

