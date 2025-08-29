PyTorch Release Notes
PyTorch Release Notes
These release notes describe the key features, software enhancements and improvements, known issues, and how to run this container. The PyTorch framework enables you to develop deep learning models with flexibility, use Python packages such as SciPy, NumPy, and so on. The PyTorch framework is convenient and flexible, with examples that cover reinforcement learning, image classification, and machine translation as the more common use cases. The PyTorch container is released monthly to provide you with the latest NVIDIA deep learning software libraries and GitHub code contributions that have been sent upstream. The libraries and contributions have all been tested, tuned, and optimized.
For a complete view of the supported software and specific versions that are packaged with the frameworks based on the container image, see the Frameworks Support Matrix.
Table of Contents
- 1. PyTorch Overview
- 2. Pulling A Container
- 3. Running PyTorch
- 4. PyTorch Release 25.08
- 5. PyTorch Release 25.06
- 6. PyTorch Release 25.05
- 7. PyTorch Release 25.04
- 8. PyTorch Release 25.03
- 9. PyTorch Release 25.02
- 10. PyTorch Release 25.01
- 11. PyTorch Release 24.12
- 12. PyTorch Release 24.11
- 13. PyTorch Release 24.10
- 14. PyTorch Release 24.09
- 15. PyTorch Release 24.08
- 16. PyTorch Release 24.07
- 17. PyTorch Release 24.06
- 18. PyTorch Release 24.05
- 19. PyTorch Release 24.04
- 20. PyTorch Release 24.03
- 21. PyTorch Release 24.02
- 22. PyTorch Release 24.01
- 23. PyTorch Release 23.12
- 24. PyTorch Release 23.11
- 25. PyTorch Release 23.10
- 26. PyTorch Release 23.09
- 27. PyTorch Release 23.08
- 28. PyTorch Release 23.07
- 29. PyTorch Release 23.06
- 30. PyTorch Release 23.05
- 31. PyTorch Release 23.04
- 32. PyTorch Release 23.03
- 33. PyTorch Release 23.02
- 34. PyTorch Release 23.01
- 35. PyTorch Release 22.12
- 36. PyTorch Release 22.11
- 37. PyTorch Release 22.10
- 38. PyTorch Release 22.09
- 39. PyTorch Release 22.08
- 40. PyTorch Release 22.07
- 41. PyTorch Release 22.06
- 42. PyTorch Release 22.05
- 43. PyTorch Release 22.04
- 44. PyTorch Release 22.03
- 45. PyTorch Release 22.02
- 46. PyTorch Release 22.01
- 47. PyTorch Release 21.12
- 48. PyTorch Release 21.11
- 49. PyTorch Release 21.10
- 50. PyTorch Release 21.09
- 51. PyTorch Release 21.08
- 52. PyTorch Release 21.07
- 53. PyTorch Release 21.06
- 54. PyTorch Release 21.05
- 55. PyTorch Release 21.04
- 56. PyTorch Release 21.03
- 57. PyTorch Release 21.02
- 58. PyTorch Release 21.01
- 59. PyTorch Release 20.12
- 60. PyTorch Release 20.11
- 61. PyTorch Release 20.10
- 62. PyTorch Release 20.09
- 63. PyTorch Release 20.08
- 64. PyTorch Release 20.07
- 65. PyTorch Release 20.06
- 66. PyTorch Release 20.03
- 67. PyTorch Release 20.02
- 68. PyTorch Release 20.01
- 69. PyTorch Release 19.12
- 70. PyTorch Release 19.11
- 71. PyTorch Release 19.10
- 72. PyTorch Release 19.09
- 73. PyTorch Release 19.08
- 74. PyTorch Release 19.07
- 75. PyTorch Release 19.06
- 76. PyTorch Release 19.05
- 77. PyTorch Release 19.04
- 78. PyTorch Release 19.03
- 79. PyTorch Release 19.02
- 80. PyTorch Release 19.01
- 81. PyTorch Release 18.12
- 82. PyTorch Release 18.11
- 83. PyTorch Release 18.10
- 84. PyTorch Release 18.09
- 85. PyTorch Release 18.08
- 86. PyTorch Release 18.07
- 87. PyTorch Release 18.06
- 88. PyTorch Release 18.05
- 89. PyTorch Release 18.04
- 90. PyTorch Release 18.03
- 91. PyTorch Release 18.02
- 92. PyTorch Release 18.01
- 93. PyTorch Release 17.12
- 94. PyTorch Release 17.11
- 95. PyTorch Release 17.10
- 96. PyTorch Release 17.09
- 97. PyTorch Release 17.07
- 98. PyTorch Release 17.06
- 99. PyTorch Release 17.05
- 100. PyTorch Release 17.04