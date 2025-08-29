DGL Release Notes
NVIDIA DGL containers are built on top of an optimized deep learning framework container, such as Pytorch NGC container with the latest stable DGL open source. This document describes the key features, software enhancements and improvements, known issues, and how to run this container.
Table of Contents
- 1. DGL Overview
- 2. Pulling A Container
- 3. Running DGL
- 4. DGL Release 25.08
- 5. DGL Release 25.06
- 6. DGL Release 25.05
- 7. DGL Release 25.04
- 8. DGL Release 25.03
- 9. DGL Release 25.02
- 10. DGL Release 25.01
- 11. DGL Release 24.12
- 12. DGL Release 24.11
- 13. DGL Release 24.10
- 14. DGL Release 24.09
- 15. DGL Release 24.08
- 16. DGL Release 24.07
- 17. DGL Release 24.06
- 18. DGL Release 24.05
- 19. DGL Release 24.04
- 20. DGL Release 24.03
- 21. DGL Release 24.02
- 22. DGL Release 24.01
- 23. DGL Release 23.12
- 24. DGL Release 23.11
- 25. DGL Release 23.09
- 26. DGL Release 23.07