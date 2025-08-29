PyG Release Notes
PyG Release Notes
NVIDIA PyG containers are built on top of the optimized deep learning framework container Pytorch NGC with the latest stable PyG open source. This document describes the key features, software enhancements and improvements, known issues, and how to run this container for the current release.
Table of Contents
- 1. PyG Overview
- 2. Pulling A Container
- 3. Running PyG
- 4. PyG Release 25.08
- 5. PyG Release 25.06
- 6. PyG Release 25.05
- 7. PyG Release 25.04
- 8. PyG Release 25.03
- 9. PyG Release 25.02
- 10. PyG Release 25.01
- 11. PyG Release 24.12
- 12. PyG Release 24.11
- 13. PyG Release 24.10
- 14. PyG Release 24.09
- 15. PyG Release 24.08
- 16. PyG Release 24.07
- 17. PyG Release 24.06
- 18. PyG Release 24.05
- 19. PyG Release 24.03
- 20. PyG Release 24.02
- 21. PyG Release 24.01
- 22. PyG Release 23.12
- 23. PyG Release 23.11
- 24. PyG Release 23.01