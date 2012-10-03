NVIDIA Optimized Frameworks
Frameworks Support Matrix

Abstract

This support matrix is for NVIDIA® optimized frameworks. The matrix provides a single view into the supported software and specific versions that come packaged with the frameworks based on the container image.

1. 25.xx Framework Containers Support Matrix


Important:

Content that is included in <<>> brackets indicates new content from the previously published version.

Note:

The deep learning framework container packages follow a naming convention that is based on the year and month of the image release. For example, the 25.01 release of an image was released in January 2025.

25.xx container images

Container Image25.0825.0625.0525.0425.0325.0225.01
Operating System
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 91

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 92

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 93

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 94

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 95

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 96

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 97

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

System Requirements       
NVIDIA Driver

Release 25.08 is based on CUDA 13.0.0.044 which requires NVIDIA Driver release 575 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545, R555, and R560 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.8. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 25.06 is based on CUDA 12.9.1.010 which requires NVIDIA Driver release 575 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545, R555, and R560 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.8. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 25.05 is based on CUDA 12.9.0.43 which requires NVIDIA Driver release 575 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545, R555, and R560 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.8. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 25.04 is based on CUDA 12.9.0.036 which requires NVIDIA Driver release 575 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545, R555, and R560 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.8. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 25.03 is based on CUDA 12.8.1.012 which requires NVIDIA Driver release 570 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545, R555, and R560 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.8. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 25.02 is based on CUDA 12.8.0 which requires NVIDIA Driver release 570 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545, R555, and R560 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.8. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 25.01 is based on CUDA 12.8.0 which requires NVIDIA Driver release 570 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545, R555, and R560 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.8. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

GPU Model
CUDA Deep Learning Base Container Image (included in all containers)       
Container OSUbuntu 24.04Ubuntu 24.04Ubuntu 24.04Ubuntu 24.04Ubuntu 24.04Ubuntu 24.04Ubuntu 24.04
CUDANVIDIA CUDA 13.0.0.044NVIDIA CUDA 12.9.1NVIDIA CUDA 12.9.0NVIDIA CUDA 12.9.0NVIDIA CUDA 12.8.1.012NVIDIA CUDA 12.8.0.038NVIDIA CUDA 12.8.0.038
cuBLASNVIDIA cuBLAS 13.0.0.19NVIDIA cuBLAS 12.9.1.4NVIDIA cuBLAS 12.9.0.13NVIDIA cuBLAS 12.9.0.2NVIDIA cuBLAS 12.8.4.1NVIDIA cuBLAS 12.8.3.14NVIDIA cuBLAS 12.8.3.14
cuDNN9.12.0.469.10.2.219.10.1.39.9.0.529.8.0.879.7.1.269.7.0.66
cuTENSOR-----2.1.1.12.1.0.9
DALI1.51.21.501.491.481.471.461.45
NCCL2.27.72.27.32.26.52.26.32.25.12.25.12.25.1
TensorRTTensorRT 10.13.2.2TensorRT 10.11.0.33TensorRT 10.10.0.31TensorRT 10.9.0.34TensorRT 10.9.0.34TensorRT 10.8.0.43TensorRT 10.8.0.43
rdma-core50.050.050.050.050.050.050.0
NVIDIA HPC-X2.242.232.232.22.12.21 with 2.21 with 2.21 with
GDRcopy   2.4.1   
Nsight Compute2025.3.0.192025.2.1.32025.2.0.112025.2.0.112025.1.1.22025.1.0.142025.1.0.14
Nsight Systems2025.4.1.1362025.3.1.902025.3.1.902025.2.1.1302025.1.1.1102025.1.1.652024.6.2.225
 Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
 Docker image size: 8.38 GBDocker image size: 10.5 GBDocker image size: 10 GBDocker image size: 10 GBDocker image size: 10 GBDocker image size: 10 GBDocker image size: 10 GB
NVIDIA Optimized Frameworks       
DGL2.4.0 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). -2.4.0 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). -2.4.0 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). -2.4.0 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs).
 Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA
 Docker image size: 24.2GB-Docker image size: 29.8 GB-Docker image size: 27.8 GB-Docker image size: 30.4 GB
JAXJAX v0.5.3 including: --JAX v0.5.3 including: --JAX v0.4.26 including:
 Multi arch support: x86 only--Multi arch support: x86 only -Multi arch support: x86 only
 Docker image size: 11.9GB--Docker image size: 16.7 GB -Docker image size: 15.9 GB
NVIDIA Optimized Deep Learning Framework, powered by Apache MXNet-------
 -- ----
 -- ----
PaddlePaddle-------
 -------
 -------
PyGPyG 2.7 PyTorch 2.8.0a0+34c6371d24 including -PyG 2.7 PyTorch 2.8.0a0+5228986c39 including -PyG 2.6.1 PyTorch 2.7.0a0+7c8ec84dab including -PyG 2.6.1 PyTorch 2.6.0a0+ecf3bae40a including
 Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA
 Docker image size: 23.5 GB-Docker image size: 27.3 GB-Docker image size: 25.5 GB-Docker image size: 28.1 GB
PyTorch2.8.0a0+34c6371d24including 2.8.0a0+5228986c39including 2.8.0a0+5228986c39including 2.7.0a0+79aa174including 2.7.0a0+7c8ec84dab including 2.7.0a0+6c54963f75 including 2.6.0a0+ecf3bae40a including
 Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
 Docker image size: 21.9 GBDocker image size: 26.7 GBDocker image size: 25.7 GBDocker image size: 24.7 GBDocker image size: 24 GBDocker image size: 24.7 GBDocker image size: 26.5 GB
TensorFlow ----2.17.0 including 2.16.1 including
  ----Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
  ----Docker image size: 18 GBDocker image size: 20.4 GB
TensorRTTensorRT 10.13.2.2TensorRT 10.11.0.33TensorRT 10.10.0.31TensorRT 10.9.034TensorRT 10.9.0.34TensorRT 10.8.0.43TensorRT 10.8.0.43
 Docker image size: 9.56 GBDocker image size: 10.8 GBDocker image size: 11 GBDocker image size: 10.7 GB Docker image size: 10.5 GBDocker image size: 12.4 GB
Triton Inference Server

Triton Inference Server also supports:

2.58 including

Triton Inference Server also supports:

2.58 including

Triton Inference Server also supports:

2.58 including

Triton Inference Server also supports:

2.57 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

 Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
  Docker image size: 17.8 GBDocker image size: 18.3 GBDocker image size: 17.7 GBDocker image size: 16.6 GBDocker image size: 18.1 GBDocker image size: 18 GB
TensorFlow For Jetson-----2.17.02.17.0
PyTorch for Jetson2.8.0a0+34c6371d242.8.0a0+5228986c392.8.0a0+5228986c392.7.0a0+79aa17489c2.7.0a0+7c8ec84dab2.7.0a0+6c54963f752.6.0a0+ecf3bae40a
Triton for Jetson 25.0625.0525.042.56.02.54.02.54.0

2. 24.xx Framework Containers Support Matrix


Important:

Content that is included in <<>> brackets indicates new content from the previously published version.

Note:

The deep learning framework container packages follow a naming convention that is based on the year and month of the image release. For example, the 24.01 release of an image was released in January 2024.

24.xx container images

Container Image24.1224.1124.1024.0924.0824.0724.0624.0524.0424.0324.0224.01
Operating System
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 98

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 99

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 910

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 911

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 912

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 913

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 914

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 915

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 916

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 917

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 918

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 919

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
System Requirements
NVIDIA Driver

Release 24.12 is based on CUDA 12.6.3 which requires NVIDIA Driver release 560 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545 and R555 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.6. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.11 is based on CUDA 12.6.3 which requires NVIDIA Driver release 560 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545 and R555 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.6. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.10 is based on CUDA 12.6.2 which requires NVIDIA Driver release 560 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545 and R555 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.6. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.09 is based on CUDA 12.6.1 which requires NVIDIA Driver release 560 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545 and R555 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.6. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.08 is based on CUDA 12.6 which requires NVIDIA Driver release 560 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520, R530, R545 and R555 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.6. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.07 is based on CUDA 12.5.1 which requires NVIDIA Driver release 555 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, R520 and R545 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.5. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.06 is based on CUDA 12.4.1, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.05 is based on CUDA 12.4.1, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.04 is based on CUDA 12.4.1, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.03 is based on CUDA 12.4.0.41, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.02 is based on CUDA 12.3.2, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 24.01 is based on CUDA 12.3.2, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 470.57 (or later R470), 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R450, R460, R510, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

GPU Model
CUDA Deep Learning Base Container Image (included in all containers)
Container OSUbuntu 24.04Ubuntu 24.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04
CUDANVIDIA CUDA 12.6.3NVIDIA CUDA 12.6.3NVIDIA CUDA 12.6.2NVIDIA CUDA 12.6.1NVIDIA CUDA 12.6NVIDIA CUDA 12.5.1NVIDIA CUDA 12.5.0.23NVIDIA CUDA 12.4.1NVIDIA CUDA 12.4.1NVIDIA CUDA 12.4.0.41NVIDIA CUDA 12.3.2NVIDIA CUDA 12.3.2
cuBLASNVIDIA cuBLAS 12.6.4.1NVIDIA cuBLAS 12.6.4.1NVIDIA cuBLAS 12.6.3.3NVIDIA cuBLAS 12.6.3.1NVIDIA cuBLAS 12.6.0.22NVIDIA cuBLAS 12.5.3.2NVIDIA cuBLAS 12.5.2.13NVIDIA cuBLAS 12.4.5.8NVIDIA cuBLAS 12.4.5.8NVIDIA cuBLAS 12.4.2.65NVIDIA cuBLAS 12.3.4.1NVIDIA cuBLAS 12.3.4.1
cuDNN9.6.0.749.5.1.179.5.0.509.4.0.589.3.0.759.2.1.189.1.0.709.1.0.709.1.0.709.0.0.3069.0.0.3068.9.7.29
cuTENSOR2.0.2.52.0.2.52.0.2.52.0.2.52.0.2.52.0.2.42.0.1.22.0.1.22.0.1.22.0.1.22.02.0
DALI1.441.431.421.411.401.391.381.37.11.361.351.341.33
NCCL2.23.42.23.42.22.32.22.32.22.32.22.32.21.52.21.52.21.52.202.19.42.19.4
TensorRTTensorRT 10.7.0.23TensorRT 10.6.0.26TensorRT 10.5.0.18TensorRT 10.4.0.26TensorRT 10.3.0.26TensorRT 10.2.0.19TensorRT 10.1.0.27TensorRT 10.0.1.6TensorRT 8.6.3TensorRT 8.6.3TensorRT 8.6.3TensorRT 8.6.1.6
rdma-core39.039.039.039.039.039.039.039.039.039.039.039.0
NVIDIA HPC-X2.21 with 2.21 with 2.20 with 2.20 with 2.19 with 2.19 with 2.19 with 2.19 with 2.18 with 2.1 with 2.16rc4 with 2.16rc4 with
GDRcopy          2.32.3
Nsight Compute2024.3.2.32024.3.2.32024.3.2.32024.3.1.22024.3.0.152024.2.1.22024.2.0.162024.1.1.42024.1.1.42024.1.0.132023.3.1.12023.3.1.1
Nsight Systems2024.7.1.842024.6.1.902024.6.1.902024.4.2.1332024.4.2.1332024.4.2.1332024.2.3.382024.2.1.1062024.2.1.1062024.2.1.382023.4.1.972023.4.1.97
NVIDIA Optimized Frameworks
DGL-2.4.0 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). -2.4.0 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). -2.3.0 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). -2.2+22aea5c (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). 2.1+e1f7738 (including DGL-Graphbolt, a recently released GNN dataloader library which has achieved state-of-the-art performance on NVIDIA GPUs). 2.1+7c51cd16 including: -1.2 including:
-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA
-Docker image size: 24.6 GB-Docker image size: 24.5 GB-Docker image size: 23.3 GB-Docker image size: 21.0 GBDocker image size: 23.6 GBDocker image size: 23.3 GB-Docker image size: 24.8 GB
JAX--JAX v0.4.26 including: -----JAX v0.4.26 including: ---
--Multi arch support: x86 only-----Multi arch support: x86 only  -
--Docker image size: 12.5GB-----Docker image size: 10.1GB   
NVIDIA Optimized Deep Learning Framework, powered by Apache MXNet------1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including:
------Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
------Docker image size: 12.7 GBDocker image size: 12.6 GBDocker image size: 12.2 GBDocker image size: 12.1 GBDocker image size: 12.0 GBDocker image size: 12.1 GB
PaddlePaddle3.0.0 beta2 including:

3.0.0 beta2 including:

2.6.1 including:

2.6.1 including:

2.6.1 including:

2.6.1 including:

2.6.0 including:

2.6.0 including:

2.6.0 including:

2.6.0 including:

2.5.2 including:

2.5.2 including:

Multi arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 only
Docker image size: 14.1 GBDocker image size: 14.2 GBDocker image size: 11.8 GBDocker image size: 11.8 GBDocker image size: 11.7 GBDocker image size: 11.3 GBDocker image size: 10.0 GBDocker image size: 9.93 GBDocker image size: 9.58 GBDocker image size: 9.55 GBDocker image size: 8.94 GBDocker image size: 9.01 GB
PyG-PyG 2.6.1 PyTorch2.6.0a0+df5bbc0including -PyG 2.6.0 PyTorch2.5.0a0+b465a5843bincluding -PyG 2.6.0 PyTorch2.4.0a0+3bcc3cddb5including -PyG 2.6.0 PyTorch2.4.0a0+07cecf4including     
 -Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA-Multi arch support: x86, Arm SBSA    
 -Docker image size: 23.4 GB-Docker image size: 22.7 GB-Docker image size: 22.2 GB-Docker image size: 20.5 GB    
PyTorch2.6.0a0+df5bbc0including 2.6.0a0+df5bbc0including 2.5.0a0+e000cf0ad9including 2.5.0a0+b465a5843bincluding 2.5.0a0+872d972e41including 2.4.0a0+3bcc3cddb5including 2.4.0a0+f70bd71a48including 2.4.0a0+07cecf4including 2.3.0a0+6ddf5cf85eincluding 2.3.0a0+40ec155e58including 2.3.0a0+ebedce2including 2.2.0a0+81ea7a4including
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 21.7 GBDocker image size: 21.8 GBDocker image size: 21 GBDocker image size: 21 GBDocker image size: 20.4 GBDocker image size: 18.32 GBDocker image size: 19.2 GBDocker image size: 18.8 GBDocker image size: 20.0 GBDocker image size: 19.8 GBDocker image size: 22.2 GBDocker image size: 22.0 GB
TensorFlow2.16.1 including 2.16.1 including 2.16.1 including 2.16.1 including 2.16.1 including 2.16.1 including 2.16.1 including 2.15.0 including 2.15.0 including 2.15.0 including 2.15.0 including 2.14.0 including
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 17.1 GBDocker image size: 17.2 GBDocker image size: 16.1 GBDocker image size: 16.1 GBDocker image size: 15.3 GBDocker image size: 15.18 GBDocker image size: 13.8 GBDocker image size: 13.5 GBDocker image size: 13.9 GBDocker image size: 13.9 GBDocker image size: 14.4 GBDocker image size: 14.4 GB
TensorRTTensorRT 10.7.0.23TensorRT 10.6.0.26TensorRT 10.5.0.18TensorRT 10.4.0.26TensorRT 10.3.0.26TensorRT 10.2.0TensorRT 10.1.0TensorRT 10.0.1.6TensorRT 8.6.3TensorRT 8.6.3TensorRT 8.6.3TensorRT 8.6.1.6
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 9.21 GBDocker image size: 9.3 GBDocker image size: 9.17 GBDocker image size: 9.13 GBDocker image size: 9.07 GBDocker image size: 9.60 GBDocker image size: 7.56 GBDocker image size: 7.51 GBDocker image size: 7.16 GBDocker image size: 7.15 GBDocker image size: 7.05 GBDocker image size: 7.46 GB
Triton Inference Server

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

Triton Inference Server also supports:

2.47 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.46 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.45 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.43 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.43 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.41 including

Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 17 .7GBDocker image size: 17 .4GBDocker image size: 17 GBDocker image size: 16.9 GBDocker image size: 16.8 GBDocker image size: 15.98 GBDocker image size: 15.5 GBDocker image size: 15.3 GBDocker image size: 14.8 GBDocker image size: 14.9 GBDocker image size: 13.8 GBDocker image size: 14.7 GB
TensorFlow For Jetson2.17.02.17.02.16.12.16.12.16.12.16.02.15.02.15.02.15.02.15.02.15.0 
PyTorch for Jetson2.6.0a0+df5bbc02.6.0a0+df5bbc02.5.0a0+e000cf0ad92.5.0a0+b465a5843b2.5.0a0+872d972e412.4.0a0+3bcc3cddb52.4.0a0+f70bf712.4.0a0+07cecf42.3.0a0+6ddf5cf85e2.3.0a0+40ec155e582.3.0a0+ebedce2 
Triton for Jetson2.53.02.52.02.51.02.50.02.49.02.48.02.47.02.46.02.45.02.44.02.43.0 

3. 23.xx Framework Containers Support Matrix


Important:

Content that is included in <<>> brackets indicates new content from the previously published version.

Note:

The deep learning framework container packages follow a naming convention that is based on the year and month of the image release. For example, the 23.01 release of an image was released in January 2023.

23.xx container images

Container Image23.1223.1123.1023.0923.0823.0723.0623.0523.0423.0323.0223.01
Operating System
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 920

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 921

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 91

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 91

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 91

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 91

  • EL91

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 81 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 9 / CentOS 91

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+22 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+
  • 6.0

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 71

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
System Requirements
NVIDIA Driver

Release 23.12 is based on CUDA 12.3.2, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), or 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R460, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 23.11 is based on CUDA 12.3.0, which requires NVIDIA Driver release 545 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), or 525.85 (or later R525), 535.86 (or later R535), or 545.23 (or later R545).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, R460, and R520 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.3. For a complete list of supported drivers, see the CUDA Application Compatibility topic. For more information, see CUDA Compatibility and Upgrades.

Release 23.10 is based on CUDA 12.2.2, which requires NVIDIA Driver release 535 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), or 525.85 (or later R525), or 535.86 (or later R535).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.2. 23

Release 23.09 is based on CUDA 12.2.1, which requires NVIDIA Driver release 535 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), or 525.85 (or later R525), or 535.86 (or later R535).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.2. 3

Release 23.08 is based on CUDA 12.2.1, which requires NVIDIA Driver release 535 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), or 525.85 (or later R525), or 535.86 (or later R535).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.2. 3

Release 23.07 is based on CUDA 12.1.1, which requires NVIDIA Driver release 530 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), 525.85 (or later R525), or 530.30 (or later R530).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.1. 3

Release 23.06 is based on CUDA 12.1.1, which requires NVIDIA Driver release 530 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), 525.85 (or later R525), or 530.30 (or later R530).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.1. 3

Release 23.05 is based on CUDA 12.1.1, which requires NVIDIA Driver release 530 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), 525.85 (or later R525), or 530.30 (or later R530).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.1. 3

Release 23.04 is based on CUDA 12.1.0, which requires NVIDIA Driver release 530 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), 525.85 (or later R525), or 530.30 (or later R530).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.0. 3

Release 23.03 is based on CUDA 12.1.0, which requires NVIDIA Driver release 530 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), 525.85 (or later R525), or 530.30 (or later R530).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.0. 3

Release 23.02 is based on CUDA 12.0.1, which requires NVIDIA Driver release 525 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), or 525.85 (or later R525).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.0. 3

Release 23.01 is based on CUDA 12.0.1, which requires NVIDIA Driver release 525 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), 515.65 (or later R515), or 525.85 (or later R525).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 12.0. 3

GPU Model
Base Container Image (included in all containers)
Container OSUbuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 22.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04
CUDANVIDIA CUDA 12.3.2NVIDIA CUDA 12.3.0NVIDIA CUDA 12.2.2NVIDIA CUDA 12.2.1NVIDIA CUDA 12.2.1NVIDIA CUDA 12.1.1NVIDIA CUDA 12.1.1NVIDIA CUDA 12.1.1NVIDIA CUDA 12.1.0NVIDIA CUDA 12.1.0NVIDIA CUDA 12.0.1NVIDIA CUDA 12.0.1
cuBLASNVIDIA cuBLAS 12.3.4.1NVIDIA cuBLAS 12.3.2.1NVIDIA cuBLAS 12.2.5.6NVIDIA cuBLAS 12.2.5.6NVIDIA cuBLAS 12.2.5.1NVIDIA cuBLAS 12.1.3.1NVIDIA cuBLAS 12.1.3.1NVIDIA cuBLAS 12.1.3.1NVIDIA cuBLAS 12.1.3cuBLAS from CUDA 12.1.012.0.2 from CUDA12.0.2 from CUDA
cuDNN8.9.7.298.9.6.508.9.58.9.58.9.48.9.38.9.28.9.1.238.9.08.8.1.38.7.08.7.0
cuTENSOR1.7.0.11.7.0.11.7.0.11.7.0.11.7.0.11.7.0.11.7.0.11.7.0.11.7.01.6.2.31.6.2.31.6.2.3
DALI1.32.01.31.01.30.01.29.01.28.01.27.01.26.01.25.01.24.01.23.01.22.01.21.0
NCCL2.19.32.19.32.19.32.18.52.18.32.18.32.18.12.18.12.17.12.17.12.16.52.16.5
TensorRTTensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.2TensorRT 8.6.1TensorRT 8.5.3TensorRT 8.5.3TensorRT 8.5.2.2
rdma-core39.039.039.039.039.039.039.036.036.036.036.036.0
NVIDIA HPC-X2.16 with 2.16 with 2.16 with 2.16 with 2.15 with 2.15 with 2.15 with 2.14 with 2.13 with 2.13 with 2.13 with 2.13 with
GDRcopy2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Nsight Compute2023.3.1.12023.3.0.122023.2.1.32023.2.1.32023.2.1.32023.1.1.42023.1.1.42023.1.1.42023.1.0.152023.1.0.152022.4.1.62022.4.1.6
Nsight Systems2023.4.12023.3.1.922023.3.1.922023.3.1.922023.2.3.10012023.2.3.10012023.2.3.10012023.22023.1.1.1272023.1.1.1272022.5.12022.5.1
NVIDIA Optimized Frameworks
DGL-1.1.1 including: -1.1.1 including: -1.1.1 including: ------
   Multi arch support: x86, Arm SBSA Multi arch support: x86, Arm SBSA      
   Docker image size: 23.4 GB Docker image size: 20.8 GB      
JAX-- -        
  Multi arch support: x86 only Multi arch support: x86 only       
Kaldi-
 Multi arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 only
 Docker image size: 9.13 GBDocker image size: 9.1 GBDocker image size: 9.16 GBDocker image size: 9.36 GBDocker image size: 9.14 GBDocker image size: 9.29 GBDocker image size: 9.19 GBDocker image size: 10.9 GBDocker image size: 11.1 GBDocker image size: 11.8 GBDocker image size: 11.1 GB
NVIDIA Optimized Deep Learning Framework, powered by Apache MXNet1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including:
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 12.1 GBDocker image size: 12.1 GBDocker image size: 12 GBDocker image size: 12.1 GBDocker image size: 12.1 GBDocker image size: 12.1 GBDocker image size: 12.0 GBDocker image size: 12.1 GBDocker image size: 13.1 GBDocker image size: 13.2 GBDocker image size: 13.9 GBDocker image size: 13.1 GB
PaddlePaddle2.5.2 including:

2.5.2 including:

2.5.1 including:

2.5.0 including:

2.5.0 including:

2.4.1 including:

2.4.1 including:

No 23.05 release.2.4.1 including:

2.4.1 including:

2.4.0 including:

2.3.2 including:

Multi arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 only-Multi arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 only
Docker image size: 8.98 GBDocker image size: 8.98 GBDocker image size: 8.94 GBDocker image size: 8.99 GBDocker image size: 9.02 GBDocker image size: 8.58 GBDocker image size: 8.59 GB-Docker image size: 9.47 GBDocker image size: 9.74 GBDocker image size: 10.5 GBDocker image size: 9.41 GB
PyTorch2.2.0a0+81ea7a48including 2.2.0a0+6a974be including 2.1.0a0+32f93b1 including 2.1.0a0+32f93b1 including 2.1.0a0+29c30b1 including 2.1.0a0+b5021ba including 2.1.0a0+4136153 including 2.0.0 including 2.1.0a0+fe05266f including 2.0.0a0+1767026 including 1.14.0a0+410ce96 including 1.14.0a0+410ce96 including
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 21.9 GBDocker image size: 21.9 GBDocker image size: 22.1 GBDocker image size: 22.0 GBDocker image size: 20.6 GBDocker image size: 19.8 GBDocker image size: 19.7 GBDocker image size: 22 GBDocker image size: 20.4 GBDocker image size: 20.4 GBDocker image size: 20.5 GBDocker image size: 19.7 GB
TensorFlow2.14.0 including 2.14.0 including 2.13.0 including 2.13.0 including 2.13.0 including 2.12.0 including 2.12.0 including 2.12.0 including 2.12.0 including 2.11.0 including 1.15.5 including 2.11.0 including 1.15.5 including 2.11.0 including 1.15.5 including
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 14.3 GBDocker image size: 14.1 GBDocker image size: 14.2 GBDocker image size: 14.2 GBDocker image size: 14.2 GBDocker image size: 13.9 GBDocker image size: 14.3 GBDocker image size: 14.2 GBDocker image size: 15.4 GBDocker image size: 15.9 GBDocker image size: 16.3 GBDocker image size: 16.6 GBDocker image size: 17.0 GBDocker image size: 15.9 GBDocker image size: 16.2 GB
TensorRTTensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.6TensorRT 8.6.1.2TensorRT 8.6.1TensorRT 8.5.3TensorRT 8.5.3TensorRT 8.5.2.2
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 7.45 GBDocker image size: 7.45 GBDocker image size: 7.41 GBDocker image size: 7.47 GBDocker image size: 7.5 GBDocker image size: 7.45 GBDocker image size: 7.45 GBDocker image size: 7.5 GBDocker image size: 8.05 GBDocker image size: 8.32 GBDocker image size: 9.03 GBDocker image size: 8.3 GB
Triton Inference Server

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.41 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.40 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.39 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.38 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.37 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.36 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.35 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

2.34 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.33 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.32 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.31 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.30 including

Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA
Docker image size: 14.7 GBDocker image size: 14.3 GBDocker image size: 12.6 GBDocker image size: 12.6 GBDocker image size: 12.4 GBDocker image size: 12.3 GBDocker image size: 12.3 GBDocker image size: 12.5 GBDocker image size: 13 GBDocker image size: 14.7 GBDocker image size: 15.3 GBDocker image size: 15.3 GB
TensorFlow For JetsonTensorFlow 2.14.0 for Jetson     TensorFlow 2.12.0 for JetsonTensorFlow 2.12.0 for JetsonTensorFlow 2.12.0 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.10.1 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.10.1 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.10.1 for Jetson
PyTorch for Jetson      2.1.0a0+4136153 for Jetson2.0.0 for Jetson2.1.0a0+fe05266f for JetsonPyTorch 2.0.0a0+1767026 for JetsonPyTorch 1.14.0a0+44dac51 for JetsonPyTorch 1.14.0a0+44dac51 for Jetson
TensorFlow Wheel for x86     ----TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86
Triton for Jetson     Triton Inference Server 2.36.0 for Jetson Triton Inference Server 2.35.0 for Jetson Triton Inference Server 2.34.0 for Jetson Triton Inference Server 2.33.0 for Jetson Triton Inference Server 2.32.0 for Jetson Triton Inference Server 2.31.0 for Jetson Triton Inference Server 2.30.0 for Jetson

4. 22.xx Framework Containers Support Matrix


Important:

Content that is included in <<>> brackets indicates new content from the previously published version.

Note:

The deep learning framework container packages follow a naming convention that is based on the year and month of the image release. For example, the 22.03 release of an image was released in March 2022.

22.xx container images

Container Image22.1222.1122.1022.0922.0822.0722.0622.0522.0422.0322.0222.01
Operating System
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
DGX OS
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0+

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
DGX OS
  • 4.1+1 (4.6+ multi-node NCCL)
  • 4.99.x (DGX A100)
  • 5.0
  • 5.1

Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 72

  • EL7-20.02+1

Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 82 (All DGX systems except DGX Station A100)

  • EL8-20.11+1
System Requirements
NVIDIA Driver

Release 22.12 is based on CUDA 11.8.0, which requires NVIDIA Driver release 520 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), or 515.65 (or later R515).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.8. 3

Release 22.11 is based on CUDA 11.8.0, which requires NVIDIA Driver release 520 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), or 515.65 (or later R515).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.8. 3

Release 22.10 is based on CUDA 11.8.0, which requires NVIDIA Driver release 520 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), or 515.65 (or later R515).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.8. 3

Release 22.09 is based on CUDA 11.8.0, which requires NVIDIA Driver release 520 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), 510.47 (or later R510), or 515.65 (or later R515).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.8. 3

Release 22.08 is based on CUDA 11.7.1, which requires NVIDIA Driver release 515 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), or 510.47 (or later R510).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.8. 3

Release 22.07 is based on CUDA 11.7 Update 1 Preview, which requires NVIDIA Driver release 515 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), or 510.47 (or later R510).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.7. 3

Release 22.06 is based on CUDA 11.7 Update 1 Preview, which requires NVIDIA Driver release 515 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), or 510.47 (or later R510).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.7. 3

Release 22.05 is based on CUDA 11.7, which requires NVIDIA Driver release 515 or later. However, if you are running on a data center GPU (for example, T4 or any other data center GPU), you can use NVIDIA driver release 450.51 (or later R450), 470.57 (or later R470), or 510.47 (or later R510).

The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. Thus, users should upgrade from all R418, R440, and R460 drivers, which are not forward-compatible with CUDA 11.7. 3

Release 22.04 is based on NVIDIA CUDA® 11.6.2, which requires NVIDIA Driver release 510 or later. However, if you are running on a Data Center GPU (for example, T4 or any other Tesla board), you may use NVIDIA driver release 418.40 (or later R418), 440.33 (or later R440), 450.51 (or later R450), 460.27 (or later R460), or 470.57 (or later R470). The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. 3Release 22.03 is based on NVIDIA CUDA® 11.6.1, which requires NVIDIA Driver release 510 or later. However, if you are running on a Data Center GPU (for example, T4 or any other Tesla board), you may use NVIDIA driver release 418.40 (or later R418), 440.33 (or later R440), 450.51 (or later R450), 460.27 (or later R460), or 470.57 (or later R470). The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. 3Release 22.02 is based on NVIDIA CUDA 11.6.0, which requires NVIDIA Driver release 510 or later. However, if you are running on a Data Center GPU (for example, T4 or any other Tesla board), you may use NVIDIA driver release 418.40 (or later R418), 440.33 (or later R440), 450.51 (or later R450), 460.27 (or later R460), or 470.57 (or later R470). The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. 3Release 22.01 is based on NVIDIA CUDA 11.6.0, which requires NVIDIA Driver release 510 or later. However, if you are running on a Data Center GPU (for example, T4 or any other Tesla board), you may use NVIDIA driver release 418.40 (or later R418), 440.33 (or later R440), 450.51 (or later R450), 460.27 (or later R460), or 470.57 (or later R470). The CUDA driver's compatibility package only supports particular drivers. 3
GPU Model
Base Container Image (included in all containers)
Container OSUbuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04
CUDANVIDIA CUDA 11.8.0NVIDIA CUDA 11.8.0NVIDIA CUDA 11.8.0NVIDIA CUDA 11.8.0NVIDIA CUDA 11.7 Update 1NVIDIA CUDA 11.7 Update 1 PreviewNVIDIA CUDA 11.7 Update 1 PreviewNVIDIA CUDA 11.7.0NVIDIA CUDA 11.6.2NVIDIA CUDA 11.6.1NVIDIA CUDA 11.6.0NVIDIA CUDA 11.6.0
cuBLAS11.11.3.611.11.3.611.11.3.611.11.3.611.10.3.6611.10.3.6611.10.3.6611.10.1.2511.9.3.11511.8.1.7411.8.1.7411.8.1.74
cuDNN8.7.0 GA8.7.0.808.6.0.1638.6.0.1638.5.0.968.4.18.4.18.4.0.278.4.0.278.3.3.408.3.2.448.3.2.44
cuTENSOR1.6.1.51.6.1.51.6.1.51.6.1.51.6.0.21.5.0.31.5.0.31.5.0.31.5.0.31.5.0.11.41.4
DALI1.20.01.18.01.18.01.17.01.16.01.15.01.14.01.13.01.12.01.11.11.10.01.9.0
NCCL2.15.52.15.52.15.52.15.12.12.122.12.122.12.122.12.102.12.102.12.92.11.42.11.4
TensorRTTensorRT 8.5.1TensorRT 8.5.1TensorRT 8.5.0.12TensorRT 8.5.0.12TensorRT 8.4.2.4TensorRT 8.4.1TensorRT 8.2.5TensorRT 8.2.5TensorRT 8.2.4.2TensorRT 8.2.3TensorRT 8.2.3TensorRT 8.2.2
rdma-core36.036.036.036.036.036.036.036.036.036.036.036.0
NVIDIA HPC-X2.13 with 2.12.2tp1 with 2.12.2tp1 with 2.12.1a0 with 2.10 with 2.10 with 2.10 with 2.10 with 2.10 with 2.10 with 2.10 with 2.10 with
GDRcopy2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Nsight Systems2022.4.2.12022.4.2.12022.4.2.12022.4.1 2022.1.3.18 2022.1.3.3 2022.1.3.3 2022.1.3.3 2022.2.1.31-5fe97ab2021.5.2.532021.5.2.532021.5.2.53
NVIDIA Optimized Frameworks
Kaldi
Multi arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 only
Docker image size: 10.4 GBDocker image size: 10.3 GBDocker image size: 10.3 GBDocker image size: 10.3 GBDocker image size: 8.89 GBDocker image size: 9.07 GBDocker image size: 9 GBDocker image size: 9.11 GBDocker image size: 9.01 GBDocker image size: 9 GBDocker image size: 9 GBDocker image size: 8.96 GB
NVIDIA Optimized Deep Learning Framework, powered by Apache MXNet1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.1 including: 1.9.0.rc6 including: 1.9.0.rc6 including: 1.9.0.rc6 including: Release pausedRelease paused
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA  
Docker image size: 12 GBDocker image size: 11.7 GBDocker image size: 11.7 GBDocker image size: 11.7 GBDocker image size: 9.97 GBDocker image size: 10.2 GBDocker image size: 10.1 GBDocker image size: 10.7 GBDocker image size: 10.6 GBDocker image size: 11.0 GB  
PyTorch1.14.0a0+410ce96 including 1.13.0a0+936e930 including 1.13.0a0+d0d6b1f including 1.13.0a0+d0d6b1f including 1.13.0a0+d321be6 including 1.13.0a0+08820cb including 1.13.0a0+340c412 including 1.12.0a0+8a1a93a including 1.12.0a0+bd13bc6 including 1.12.0a0+2c916ef including 1.11.0a0+17540c5c including 1.11.0a0+bfe5ad28 including
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)
Docker image size: 18.3 GBDocker image size: 17.3 GBDocker image size: 16.9 GBDocker image size: 16.8 GBDocker image size: 14.6 GBDocker image size: 14.8 GBDocker image size: 14.6 GBDocker image size: 14.6 GBDocker image size: 14.1 GBDocker image size: 14.6 GBDocker image size: 14.4 GBDocker image size: 14.8 GB
TensorFlow2.10.1 including 1.15.5 including 2.10.0 including 1.15.5 including 2.10.0 including 1.15.5 including 2.9.1 including 1.15.5 including 2.9.1 including 1.15.5 including 2.9.1 including 1.15.5 including 2.9.1 including 1.15.5 including 2.8.0 including 1.15.5 including 2.8.0 including 1.15.5 including 2.8.0 including 1.15.5 including 2.7.0 including 1.15.5 including 2.7.0 including 1.15.5 including
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)
Docker image size: 14.3 GBDocker image size: 14.8 GBDocker image size: 14.4 GBDocker image size: 15.0 GBDocker image size: 14.4 GBDocker image size: 14.9 GBDocker image size: 14.1 GBDocker image size: 14.9 GBDocker image size: 12 GBDocker image size: 12.8 GBDocker image size: 12.2 GBDocker image size: 13.0 GBDocker image size: 12.2 GBDocker image size: 14.4 GBDocker image size: 12.2 GBDocker image size: 14.4 GBDocker image size: 13.1 GBDocker image size: 14.4 GBDocker image size: 13.6 GBDocker image size: 14.9 GBDocker image size: 13.1 GBDocker image size: 14.5 GBDocker image size: 13.1 GBDocker image size: 15.1 GB
TensorRTTensorRT 8.5.1TensorRT 8.5.1TensorRT 8.5.0.12TensorRT 8.5.0.12 including: TensorRT 8.4.2.4 including: TensorRT 8.4.1 including: TensorRT 8.2.5 including: TensorRT 8.2.5 including: TensorRT 8.2.4.2 including: TensorRT 8.2.3 including: TensorRT 8.2.2 including: TensorRT 8.2.2 including:
Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)
Docker image size: 7.61 GBDocker image size: 7.25 GBDocker image size: 7.51 GBDocker image size: 7.49 GBDocker image size: 6.09 GBDocker image size: 6.27 GBDocker image size: 6.21 GBDocker image size: 6.33 GBDocker image size: 6.21 GBDocker image size: 6.21 GBDocker image size: 6.21 GBDocker image size: 6.17 GB
Triton Inference Server

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.29.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.28.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.27.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.26.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.25.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.24.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.23.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.22.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.21.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.20.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.19.0 including

In addition to the hardware and software listed above, Triton Inference Server also supports:

  • AMD x86 CPU
  • Intel x86 CPU

2.18.0 including

Multi arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSAMulti arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)Multi arch support: x86, Arm SBSA (beta)
Docker image size: 14 GBDocker image size: 13.8 GBDocker image size: 13.4 GBDocker image size: 13.7 GBDocker image size: 11.7 GBDocker image size: 11.9 GBDocker image size: 11 GBDocker image size: 11 GBDocker image size: 11.4 GBDocker image size: 12.1 GBDocker image size: 12.3 GBDocker image size: 12.4 GB

PaddlePaddle

2.3.2 including:

2.3.2 including:

2.3.2 including:

2.3.0 including:

2.3.0 including:

2.3.0 including:

2.2.2 including:

2.2.2 including:

    
Multi arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 onlyMulti arch support: x86 only    
Docker image size: 8.72 GBDocker image size: 8.48 GBDocker image size: 8.46 GBDocker image size: 8.44 GBDocker image size: 8.43 GBDocker image size: 8.43 GBDocker image size: 7.98 GBDocker image size: 8.09 GB    
TensorFlow For JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.10.1 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.10.0 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.10.0 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.9.1 for JetsonThis release was skipped.TensorFlow 1.15.5 and 2.9.1 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.9.1 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.8.0 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.8.0 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.8.0 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.7.0 for JetsonTensorFlow 1.15.5 and 2.7.0 for Jetson
PyTorch for JetsonPyTorch 1.14.0a0+410ce96 for JetsonPyTorch 1.13.0a0+936e930 for JetsonPyTorch 1.13.0a0+d0d6b1f for JetsonPyTorch 1.13.0a0+d0d6b1f for JetsonThis release was skipped.PyTorch 1.13.0a0+08820cb for JetsonPyTorch 1.13.0a0+340c412 for JetsonPyTorch 1.12.0a0+8a1a93a for JetsonPyTorch 1.12.0a0+84d1cb9 for JetsonPyTorch 1.12.0a0+2c916ef for JetsonThis release was skipped.PyTorch 1.11.0a0+bfe5ad28 for Jetson
TensorFlow Wheel for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86TensorFlow 1.15.5 for x86
Triton for JetsonTriton Inference Server 2.27.0 for Jetson Triton Inference Server 2.27.0 for Jetson Triton Inference Server 2.27.0 for Jetson Triton Inference Server 2.26.0 for Jetson Triton Inference Server 2.24.0 for Jetson Triton Inference Server 2.24.0 for Jetson Triton Inference Server 2.23.0 for Jetson Triton Inference Server 2.22.0 for Jetson Triton Inference Server 2.21.0 for Jetson Triton Inference Server 2.20.0 for Jetson Triton Inference Server 2.19.0 for Jetson Triton Inference Server 2.18.0 for Jetson

5. 21.xx Framework Containers Support Matrix


Important:

Content that is included in <<>> brackets indicates new content from the previously published version.

Note:

The deep learning framework container packages follow a naming convention that is based on the year and month of the image release. For example, the 21.02 release of an image was released in February 2021.

21.xx container images

Container Image21.1221.1121.1021.0921.0821.0721.0621.0521.0421.0321.02
DGX
DGX System